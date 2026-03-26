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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》護腰不是萬靈丹！ 食藥署警：長戴恐害肌肉退化

2026/03/26 13:08

食藥署提醒，長時間依賴護腰，反而可能讓腰背肌群變得無力，拿掉後更容易痠痛，形成惡性循環。（資料照）

食藥署提醒，長時間依賴護腰，反而可能讓腰背肌群變得無力，拿掉後更容易痠痛，形成惡性循環。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾認為，腰痛就要整天戴著護腰，才能達到保護效果。然而，衛福部食藥署則表示要看狀況，一旦長時間依賴護腰，反而可能讓腰背肌群變得無力，拿掉後更容易痠痛，形成惡性循環。

民眾因為久坐少運動的關係，常會有腰痠背痛的情況，或因為運動造成的背部疼痛時，常喜歡使用護腰，且一穿上會整天戴著，認為這樣對腰更具保護作用。不過，這樣做真的沒有問題嗎？食藥署認為其實不一定喔！

食藥署在臉書專頁發文說明， 民眾使用護腰可以對腰椎及腰部軟組織提供支撐及保護，但護腰也並非萬靈丹，儘量在疼痛加劇，或從事可能引起疼痛動作時才使用，除非醫師指示，否則不建議長期穿戴，最久請勿穿戴超過4小時。

食藥署提醒，民眾休息時應該取下護腰，同時需要輔以規律的運動，使腰部肌肉功能維持正常，增強腰椎周圍肌肉力量的穩定性，以免造成腰部肌肉萎縮。

食藥署強調，使用護腰前，建議尋求醫師或物理治療師專業協助，並詳閱原廠使用說明書，遵照指示正確使用。

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