健康網》長期吃粥竟害胃變弱？ 醫點名5大養胃迷思

長期固定喝粥，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，長期用「太軟、太單一、太安全」的方式對待胃，胃雖然不會壞掉，但會慢慢失去原本的適應能力；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕如何健胃是很多人都想做，卻不知要怎麼下手。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒分享，腸胃不是一個需要「過度保護」的器官，而是一個需要適度刺激、規律運作、動態平衡的系統。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，很多誤以為在「保護胃」的習慣，其實正在讓胃變得更脆弱。比較麻煩的是，長期用「太軟、太單一、太安全」的方式對待胃，胃雖然不會壞掉，但會慢慢失去原本的適應能力。也就是像一個長期不運動的肌肉，不是壞掉，而是「變弱了」。以下是常見5個迷思：

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●長期吃粥，可健胃？

胃功能更差，一吃正常食物就脹氣、疼痛。因為長期飲食過於單一，像是全流質、極低纖維、長期無咀嚼等，可能導致胃排空與蠕動模式改變、食物刺激不足、胃腸動力（motility）變弱等。

在胃炎或者是術後，低刺激、軟食是標準建議，但是長期單一飲食，會造成營養不足及胃腸適應性下降。

●牛奶，可健胃？

牛奶不是胃藥，它只是「短效緩衝劑＋潛在刺激物」，因為pH約6.5-6.8，可暫時稀釋+緩衝胃酸。不過，要小心牛奶會造成「反彈性胃酸分泌」，胃酸逆流的人，有時候喝牛奶，起初幾分鐘也許有效，之後胃更不舒服，因爲「反彈性胃酸分泌」所造成。

另外，牛奶中的蛋白會促進胃酸分泌，內含高鈣Ca²⁺，胃酸分泌時間也會延長。在喝下牛奶半小時至1小時，胃酸可能比原本更高。

●吃素，比較健胃？

無關吃素，而是「吃對的蛋白質」才能對胃保健，胃的黏膜上皮細胞更新速度快（約2-5天），其修復需要蛋白質。攝取植物蛋白中「不完全蛋白」，需搭配（豆＋穀），才是完整的蛋白質攝取。

●蘇打餅乾，健胃？

蘇打餅乾≠健胃食物＝「低效、短暫的自救選項」

蘇打餅乾不是在「健胃」，只是暫時「騙過胃酸」，餅乾中的NaHCO₃含量太低，無法持續抑制胃酸，加上停留時間短，很快被消化、排空。CO₂產生副作用可能導致打嗝、胃脹氣。因此，不建議當「健胃零食」。

●吃薑就能暖胃？

薑不是健胃品，而是「幫助胃動起來」；但胃酸型問題，可能適得其反

僅僅制於有功能性消化不良的人，像是胃脹、早飽、消化慢等，可能有效。但是若是胃酸逆流、胃潰瘍、胃炎急性期及高敏感胃等，可能反而變差。

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