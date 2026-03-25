健康網》一週漂髮3次！ 《逐玉》鄧凱爆「頭皮灼傷」 醫揭嚴重會禿

《逐玉》中飾演「齊旻」的鄧凱為了造型，一週漂髮達3次，造成毛髮、頭皮受傷。DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓表示，要了解頭皮情況，盡早加強做保養，以免成為禿頭。（愛奇藝國際站提供）

〔健康頻道／綜合報導〕《逐玉》中飾演「齊旻」的鄧凱是一名學霸，他臨危受命接演，看了劇本後主動提出要染銀髮，在開拍後為了造型效果，更是一週漂髮3次，導致髮質及皮囊受傷。

根據國際知名髮廊《INTAGLIO》衛教資料指出，漂染頭髮過頭，會導致頭皮灼傷，雖然輕微的灼傷也能自行痊癒，但頭皮長期接觸漂髮劑，在毛囊全開的情況下，去除色素，對皮膚可能造成刺激。

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鄧凱雖然在劇中戲份不多，但為了銀白髮造型要更俊美，完美詮釋劇中人，他的漂髮次數太密集，據了解，已經造成頭皮及髮絲受傷。

《INTAGLIO》表示，頭皮的天然pH值約為4.5-5.5。漂白水的pH值高達9-11，呈強鹼性。頭皮會感到乾燥、發癢或灼熱感。如果漂白劑在頭皮上停留時間過長，則可能導致化學灼傷。

DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓在臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」指出，毛囊損傷和正常掉髮完全不同，千萬不要錯過黃金搶救期，要讀懂毛囊發出的「求救訊號」：

●頭皮異常發炎—毛囊殺手的溫床：

健康的頭皮應該是淡粉色、乾爽、不油不乾、沒有任何不適感。但當頭皮出現紅腫、搔癢、刺痛、灼熱感、大量頭皮屑、油膩感、膿包等症狀時，就代表你的頭皮正在發炎。這些看似只是「頭皮不舒服」的小問題，其實是毛囊最大的殺手。

●頭皮緊繃僵硬—血液循環受阻的致命徵兆：

很多人不知道，頭皮的柔軟度和彈性直接反映了毛囊的血液供應狀況。如果你用手指按壓頭頂、試著移動頭皮時，發現頭皮緊繃僵硬、幾乎動不了，或是頭皮摸起來又薄又緊、像保鮮膜一樣貼在頭骨上，這就是非常嚴重的警訊。這代表你的頭皮微血管已經嚴重萎縮、血液循環極度不良，毛囊正在「餓死」的邊緣。

●髮際線後退或頭頂稀疏—毛囊大量死亡的最終警告：

這是毛囊損傷最明顯、也是最嚴重的徵兆。當你發現髮際線越來越高、M型禿越來越明顯、頭頂旋渦越來越大、分線越來越寬、頭皮開始透光時，代表這些區域的毛囊已經大量萎縮甚至死亡。

《INTAGLIO》指出，大多數漂白水灼傷都能痊癒，不會留下後遺症，但不要忽略以下幾種情況：

●掉髮：嚴重燒傷會永久損傷毛囊，導致掉髮。

●疤痕：深度化學燒傷可能會在頭皮上留下疤痕。

●敏感度增加：未來你的頭皮可能對護髮產品更加敏感。

●頭髮結構脆弱：反覆漂染會破壞頭髮的蛋白質結構，使其變得脆弱易斷。

《逐玉》成了華人戲劇中佼佼者且劇已殺青很久，希望鄧凱能快快養好成毛髮、頭皮，接下一部戲，但千萬不要過度染、燙、漂髮了。

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