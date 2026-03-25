自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》一週漂髮3次！ 《逐玉》鄧凱爆「頭皮灼傷」 醫揭嚴重會禿

2026/03/25 21:50

《逐玉》中飾演「齊旻」的鄧凱為了造型，一週漂髮達3次，造成毛髮、頭皮受傷。DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓表示，要了解頭皮情況，盡早加強做保養，以免成為禿頭。（愛奇藝國際站提供）

《逐玉》中飾演「齊旻」的鄧凱為了造型，一週漂髮達3次，造成毛髮、頭皮受傷。DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓表示，要了解頭皮情況，盡早加強做保養，以免成為禿頭。（愛奇藝國際站提供）

〔健康頻道／綜合報導〕《逐玉》中飾演「齊旻」的鄧凱是一名學霸，他臨危受命接演，看了劇本後主動提出要染銀髮，在開拍後為了造型效果，更是一週漂髮3次，導致髮質及皮囊受傷。

根據國際知名髮廊《INTAGLIO》衛教資料指出，漂染頭髮過頭，會導致頭皮灼傷，雖然輕微的灼傷也能自行痊癒，但頭皮長期接觸漂髮劑，在毛囊全開的情況下，去除色素，對皮膚可能造成刺激。

鄧凱雖然在劇中戲份不多，但為了銀白髮造型要更俊美，完美詮釋劇中人，他的漂髮次數太密集，據了解，已經造成頭皮及髮絲受傷。

《INTAGLIO》表示，頭皮的天然pH值約為4.5-5.5。漂白水的pH值高達9-11，呈強鹼性。頭皮會感到乾燥、發癢或灼熱感。如果漂白劑在頭皮上停留時間過長，則可能導致化學灼傷。

DCDC植髮醫療團隊皮膚科醫師柯博桓在臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」指出，毛囊損傷和正常掉髮完全不同，千萬不要錯過黃金搶救期，要讀懂毛囊發出的「求救訊號」：

●頭皮異常發炎—毛囊殺手的溫床：
健康的頭皮應該是淡粉色、乾爽、不油不乾、沒有任何不適感。但當頭皮出現紅腫、搔癢、刺痛、灼熱感、大量頭皮屑、油膩感、膿包等症狀時，就代表你的頭皮正在發炎。這些看似只是「頭皮不舒服」的小問題，其實是毛囊最大的殺手。

●頭皮緊繃僵硬—血液循環受阻的致命徵兆：
很多人不知道，頭皮的柔軟度和彈性直接反映了毛囊的血液供應狀況。如果你用手指按壓頭頂、試著移動頭皮時，發現頭皮緊繃僵硬、幾乎動不了，或是頭皮摸起來又薄又緊、像保鮮膜一樣貼在頭骨上，這就是非常嚴重的警訊。這代表你的頭皮微血管已經嚴重萎縮、血液循環極度不良，毛囊正在「餓死」的邊緣。

●髮際線後退或頭頂稀疏—毛囊大量死亡的最終警告：
這是毛囊損傷最明顯、也是最嚴重的徵兆。當你發現髮際線越來越高、M型禿越來越明顯、頭頂旋渦越來越大、分線越來越寬、頭皮開始透光時，代表這些區域的毛囊已經大量萎縮甚至死亡。

《INTAGLIO》指出，大多數漂白水灼傷都能痊癒，不會留下後遺症，但不要忽略以下幾種情況：

●掉髮：嚴重燒傷會永久損傷毛囊，導致掉髮。

●疤痕：深度化學燒傷可能會在頭皮上留下疤痕。

●敏感度增加：未來你的頭皮可能對護髮產品更加敏感。

●頭髮結構脆弱：反覆漂染會破壞頭髮的蛋白質結構，使其變得脆弱易斷。

《逐玉》成了華人戲劇中佼佼者且劇已殺青很久，希望鄧凱能快快養好成毛髮、頭皮，接下一部戲，但千萬不要過度染、燙、漂髮了。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中