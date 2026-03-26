健康網》從頭到腳補對這樣吃 專家曝10部位營養清單

營養師高敏敏指出，想要護心可攝取番茄、橄欖油、石榴等食物，補充多酚與好脂肪，有助心血管健康與循環狀態；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每天吃進去的食物，不只是填飽肚子，也會影響身體不同部位的運作。營養師高敏敏於臉書粉專發文指出，人體不同器官所需營養各有差異，若能吃對方向，有助於將營養補到真正需要的地方。她並整理出從頭到腳10大部位對應的建議食物，可讓日常飲食補充營養更有依據。

●護大腦：可選擇核桃、亞麻籽與藍莓，提供健康脂肪與抗氧化物，有助維持專注力與思緒清晰。

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●護眼：可攝取菠菜、紅蘿蔔與地瓜，富含葉黃素與β胡蘿蔔素，適合長時間用眼族群，但若有甲狀腺問題者，菠菜攝取應適量。

●護心臟：可吃番茄、橄欖油、石榴，補充多酚與好脂肪，維護心血管健康與循環狀態。對於正在服用抗凝血藥物者，攝取石榴建議先諮詢醫師。

●護肺臟：可攝取葡萄、山藥、洋蔥，富含含植化素與抗氧化成分，幫助身體應對外在刺激。腸胃較敏感者，山藥與洋蔥應留意份量。

●護胃部：可選擇生薑、高麗菜、香蕉，溫和好消化，也可讓消化道運作更順暢。提醒胃食道逆流族群，生薑建議少量嘗試。

●護肝臟：可吃薑黃、花椰菜、大蒜，支持代謝與解毒機制，外食族飲食可多食用。

●護腎臟：可選擇蘋果、蔓越莓、青椒，補充抗氧化營養，有助維持泌尿道健康。慢性腎臟病族群，注意需留意鉀含量。

●護腸道：可吃木瓜、優格、泡菜，提供消化酵素與好菌來源，腸道穩定，身體狀態更平衡。對乳糖敏感者，可選擇無糖或植物性發酵品。

●護骨骼：可攝取牛奶、豆干、柑橘，補充鈣質與維生素C，維持日常活動與行動力。乳糖不耐症者，牛奶可改成豆製品。

●護卵巢、子宮：可以吃酪梨、莓果、黃豆，提供好脂肪與植物營養素，也是女性日常飲食的貼心選擇。

高敏敏提醒，食物的攝取重點應放在吃得多元、搭配均衡，不用一次全部補齊。若本身有慢性疾病、特殊體質或正在服用藥物，飲食選擇記得應依醫師與營養師建議調整。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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