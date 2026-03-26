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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》久坐危機升溫！ 營養師授日常穩血糖運動法

2026/03/26 07:16

研究顯示，成人若能在久坐期間，每30分鐘起身站立或輕度走路2-5分鐘，便能顯著降低餐後血糖與胰島素反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，成人若能在久坐期間，每30分鐘起身站立或輕度走路2-5分鐘，便能顯著降低餐後血糖與胰島素反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人最近迷上皮克敏遊戲，部分民眾的每天平均步數都大幅成長。營養師薛曉晶指出，根據《Sports Medicine》系統性綜述顯示，成人若能在久坐期間，每30分鐘起身站立或輕度走路2-5分鐘，便能顯著降低餐後血糖與胰島素反應。因此，民眾不妨從日常小習慣著手，例如，買早餐時多繞一個街口再回家、午休散步10分鐘等做法，打破久坐循環。

薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，自己也受到「皮克敏熱潮」影響，讓他每天的平均步數從7000步成長到14000步。這代表了一個許多人難以跨越的健康障礙，我們缺乏的不是知識，而是一個真正能讓人「動起來」的理由，也因此引發「皮克敏現象」。

薛曉晶說明，從長期健康角度來看，《JAMA Network Open》2024年針對超過4.5萬名女性、長達20年的追蹤研究發現，日常生活中增加輕度身體活動、減少久坐，與較高機率的健康老化有顯著關聯。這些看起來不激烈的日常走動，本身就價值非凡。《Frontiers in Nutrition》2021年的系統性綜述與統合等研究分析，對高齡者而言，規律的身體活動不只與代謝有關，還可能幫助改善飢餓與飽足訊號，提升食慾與整體營養狀態。

對於一般人來說，可以如何活用「皮克敏健康法」？薛曉晶建議，可以從實踐3個簡單情境做起：

●早餐前後：出門買早餐時，多繞一個街口再回家。

●午休時段：午休後先走10分鐘，再回座位。

●晚餐後：飯後陪家人散步15-20分鐘，將原本坐著追劇的時間，換成互動性高、更能打斷久坐的低門檻活動。

如果想讓「皮克敏熱」變成持久的代謝習慣，薛曉晶表示，民眾不妨每30分鐘起身一次，最低標準2-5分鐘，走去倒水、上廁所、繞走廊都算，目標是打斷久坐；長輩活動以輕度為主：飯後走路、原地踏步、家中走動都很好，不必追求高強度；優化通勤或校園路線，提早一站下車、下課多繞一圈等大原則，漸近式地打破久坐循環。

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