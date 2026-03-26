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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

甜甜價》白蘿蔔爆量上市 做道韓式酸甜超開胃又降血壓、防感冒

2026/03/26 08:14

吃白蘿蔔正是時候，這個被譽為「平民人參」蔬菜，昌盛堂中醫診所指出，對於潤肺止咳、降血壓、助循環、清熱解毒有一定調節效果。（取自「Amyの私人廚房」臉書）

吃白蘿蔔正是時候，這個被譽為「平民人參」蔬菜，昌盛堂中醫診所指出，對於潤肺止咳、降血壓、助循環、清熱解毒有一定調節效果。（取自「Amyの私人廚房」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕白蘿蔔每斤價也是銅板價，這個被譽為「平民人參」蔬菜，昌盛堂中醫診所指出，白蘿蔔性涼，味辛甘，對於潤肺止咳、降血壓、助循環、清熱解毒有一定調節效果。

全台各產地像彰化、雲林、南投都同步大量採收，目前價格親民到農民心在滴血，愈接近產地愈低，一條蘿蔔僅10元，讓買菜的人不手軟，掃菜回府，

昌盛堂中醫診所在官網指出，白蘿蔔熱量低、富含維生素C、膳食纖維及多種礦物質，特別適合追求健康飲食的人群，含有天然酵素，有助於分解蛋白質與脂肪，減輕腸胃負擔。維生素C幫助抗氧化與膠原蛋白生成，助肌膚健康又能預防感冒，以及膳食纖維促進腸道蠕動。

不過，中醫師建議以下3吃法：

1.生吃磨泥：營養釋放效果更佳，推薦搭配醬汁涼拌。

2.冷凍煮法：將白蘿蔔先冷凍再煮，能快速煮爛入味，暖心暖胃！

3.清淡湯底火鍋：昆布湯、清雞湯中加入白蘿蔔，既溫暖又滋補。

人氣料理家Amy教做韓式酸甜蘿蔔，可以冷藏1個月，但還是建議早點完全。（取自「Amyの私人廚房」臉書）

人氣料理家Amy教做韓式酸甜蘿蔔，可以冷藏1個月，但還是建議早點完全。（取自「Amyの私人廚房」臉書）

人氣料理家Amy（張美君）在臉書專頁「Amyの私人廚房」發文分享，她表示，大家可以趁蘿蔔盛產時試試這道韓式酸甜蘿蔔，放冰箱冷藏1天就會非常入味喔！可以冷藏一個月（不要有生水及油），不過，還是建議早一點吃完：

材料：
白蘿蔔：600g（去皮後的重量）。
辣椒：1根 （依個人喜好）。
糖：4大匙。
醋：150cc（米醋或白醋皆可）。
水：150cc（開水）。
鹽：2小匙。
汽水：300cc（需浸泡超過蘿蔔的份量，可使用七喜或雪碧之類的汽水）。

作法：
1.將白蘿蔔去皮，切成約1.5-2公分的小方塊狀。
2.將水、糖、醋放入鍋中攪拌、加熱，以中火煮到糖完全溶解即可，熄火後加入鹽，拌勻稍微放涼。
3.將切好的白蘿蔔、辣椒，倒入糖醋水及汽水，冷藏一夜就完成。

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