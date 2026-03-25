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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

「春睏」上身恐越睡越累 中醫揭身體失衡警訊

2026/03/25 17:40

按壓「養肝除濕3穴道」可幫助提神醒腦。（馬光中醫提供）

按壓「養肝除濕3穴道」可幫助提神醒腦。（馬光中醫提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕不少人明明沒有熬夜、每天睡滿7、8小時，卻還是早上起不來、白天昏昏欲睡。醫師提醒，這種「怎麼睡都不夠」的疲憊感，很可能不是懶，而是春季常見的身體失衡現象「春睏」。

馬光中醫診所醫師莊博甯表示，春睏不只是單純想睡覺，而是身體在季節轉換時「跟不上節奏」。中醫觀點認為，春天是萬物復甦的時節，人體陽氣也從冬天的收斂轉為升發，但現代人常因熬夜、久坐、外食油膩，加上春季濕氣偏重，導致氣機運行不順、濕氣滯留體內，出現「該清醒卻醒不了」的狀態。

他形容，當「氣升不上來、濕又排不掉」，整個人就會呈現頭重、疲倦、昏沉的感覺，進而影響日常工作與專注力。

臨床觀察發現，春困常伴隨幾項典型症狀，包括早上起床頭昏腦脹、下午特別想睡、專注力下降、全身疲倦無力，甚至出現食慾變差、容易脹氣等情形。有些人還會感覺身體「黏黏重重」，即使沒有做太多事情，也提不起精神。

莊博甯指出，若這些狀況在春天反覆出現，多半不是單純睡眠不足，而是體內氣血與代謝出了問題，需要從體質調整著手。

在治療上，中醫並非單純「提神」，而是從根本改善身體運作。常見調理方向包括疏肝理氣，幫助陽氣順利升發；健脾化濕，提升身體代謝能力；以及調和氣血，讓清氣上升至頭部，改善頭昏與嗜睡。

他補充，實際門診會依個人體質不同，區分如肝鬱脾虛型或濕重困脾型，進行個別化調整。許多患者經過一段時間治療後，除了嗜睡改善外，最大的變化往往是「腦袋變清楚、整個人變輕盈」。

除了就醫調理，日常生活也能有效改善春睏。首先是穴道保養，建議每天按壓百會穴、足三里與太衝穴各3到5分鐘，有助提神醒腦、促進氣血循環。其次是飲食調整，春季宜以清淡為主，少油少甜，避免助濕食物，多攝取薏仁、山藥、紅豆與綠色蔬菜，並可適量食用蔥、薑，幫助陽氣升發。

他特別提醒，早上喝一杯溫水，比起冰咖啡更能幫助身體自然甦醒；而油炸、甜食與冰飲則應盡量減少，以免加重體內濕氣。

在生活作息方面，莊博甯強調，動一動比多睡更重要。許多人春困時會想補眠，但過度賴床反而讓精神更差。建議維持固定起床時間，白天安排20到30分鐘的快走或伸展運動，讓身體微微出汗，有助陽氣運行。

他指出，春睏其實是身體發出的提醒訊號，代表肝氣、脾運與濕氣需要重新調整。只要透過中醫調理，加上飲食、運動與作息的配合，大多數人都能在春天逐漸恢復清醒與活力，「與其靠咖啡硬撐，不如順應季節節奏，養肝、除濕，讓身體自然醒過來。」

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