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健康網》天氣溫差大易生病 醫教你喝對湯增添免疫力

2026/03/25 18:52

入夜溫差大，西園醫院蔬食醫師邱筱宸首推「百菇湯」，菇類中多醣體喚醒免疫力；圖為情境照。（圖取自freepik）

入夜溫差大，西園醫院蔬食醫師邱筱宸首推「百菇湯」，菇類中多醣體喚醒免疫力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣溫差大，用食材讓身體增加免疫力，西園醫院蔬食醫師邱筱宸首推「百菇湯」，菇類中多醣體喚醒免疫力。

邱筱宸在臉書發文分享，菇類的細胞壁中含有一種特殊的成分叫做「β-葡聚醣（Beta-glucan）」。當身體有了β-葡聚醣進入腸道後，就像是免疫細胞的溫和教練。它們會與我們腸道黏膜上的巨噬細胞（Macrophages）和自然殺手細胞（NK cells）等結合，喚醒這些原本在打瞌睡的免疫衛兵，讓它們進入備戰狀態，從而提升身體對抗外來病毒與細菌的防禦效率。

邱筱宸指出，在實驗室及臨床研究中已證實可提升白血球數量、淋巴球活性，改善免疫狀態。而且改善免疫同時也有潛力提升心血管健康。

綜合7篇前瞻性臨床研究的系統性回顧顯示，邱筱宸認為，菇類對改善血脂（包含LDL和HDL）、三酸甘油脂，甚至降低血壓都具有一定效果。但她提醒，免疫力不是越強越好，而是要平衡。

她指出，要多元攝取不要偏食，不同種類的菇含有不同的多醣體結構。像金針菇、鴻喜菇、杏鮑菇、香菇、洋菇，最好輪流上陣，讓免疫教練的訓練菜單更多元化。邱筱宸建議，菇類的水溶性營養素非常豐富，包含珍貴的多醣體在熬煮過程中會釋放到湯汁裡。所以，煮一鍋百菇蔬菜湯，連湯帶料一起喝下肚，是吸收精華最好的方式。

此外，邱筱宸指出，維生素C能幫助維持腸道黏膜的完整性，可以在菇菇料理中也加入彩椒、綠花椰菜一起烹調，抗氧化與抗發炎效果更加倍。

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