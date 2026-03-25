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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》連假到！孕婦出遊注意 專家警：這些行為恐傷身

2026/03/25 20:07

孕媽咪孕期假期想要規畫出遊，最好事前告知醫師旅遊地點、天數及計畫，並聽從醫師的建議；圖為情境照。（圖取自freepik）

孕媽咪孕期假期想要規畫出遊，最好事前告知醫師旅遊地點、天數及計畫，並聽從醫師的建議；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕連假又將至，孕媽咪懷孕期間適度出遊有助放鬆身心，但若忽略安全細節，恐對母嬰健康造成威脅。根據國健署孕產兒關懷網站衛教資料提醒，從搭飛機到泡溫泉，看似日常的出遊，卻潛藏血栓或是體溫過高等風險，孕媽咪不可輕忽。

孕產兒關懷網站衛教資料表示，搭乘飛機時，長時間坐在狹小的座位裡，血液在腿部滯留，增加血栓形成的風險，孕媽咪要留意。懷孕期間若計畫出國旅遊，最好事前告知醫師旅遊地點、天數及計畫，並聽從醫師的建議。並且避開傳染病流行地區，並儘可能先瞭解旅遊目的地及過境地區的醫療照護服務。專家還 建議留意以下事項：

●正常情況下，舒適穩定的懷孕中期（妊娠13週～未滿29週）較適合到處走走

●坐著的時候動動小腿、腳踝，情況允許時，30分鐘至1小時就站起來走一走。

●時間搭飛機易有血栓風險，建議穿著舒適寬鬆衣服、鞋子，有需要的話穿上醫療彈性襪。

●旅遊時選擇安全的食物和飲料。不吃未煮熟的食物。

●不同國家的航空公司對孕媽咪搭機規定各有不同，若懷孕週數較大，須依據各航空公司規定向醫師申請適航證明。

孕媽咪如果計畫的旅遊地點有泡湯的活動，也不能掉以輕心。孕產兒關懷網站衛教資料強調，在泡溫泉時要謹慎，選擇溫度較低的泉池、只泡腳或多次休息，以避免身體過熱，同時確保大量的水分補充。由於每個孕媽咪的狀況不同，泡溫泉前請諮詢婦產科醫生。

還要留意的包括:懷孕初期、高危險妊娠或懷多胞胎的孕媽咪不建議泡溫泉；孕媽咪泡溫泉時的水溫不超過39度；泡湯一次不超過10分鐘；和另一半或家人一起泡更安心；孕媽咪容易有姿勢性低血壓，起身或轉換姿勢時要放慢速度。

孕期並非完全不能出遊或從事休閒活動，但關鍵在於「適度與安全」。只要事前做好規劃、遵循專業建議，並隨時留意身體狀況，孕媽咪依然可以安心享受旅程，同時守護自己與寶寶的健康。

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