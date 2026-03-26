健康網》看演唱會怕想小號？醫建議吃這鎖水降尿意

若在看演唱會前怕想跑廁所，家醫科醫師温梓言建議可吃點麻糬幫自己「鎖水」，降低尿意。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕近期不少人有看大型演唱會，看時間較長的電影，以及駕駛長途車等需求；這時最害怕的一定是想「小號」。提出降低尿意的鎖水術：在出發前吃點「麻糬」或其他「糯米類食物」。

家醫科醫師温梓言在Thread「温梓言 Kevin Wen」解說背後原理：

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1. 糖原吸水效應：糯米是精緻澱粉，攝取後身體會轉化為糖原儲存在肌肉與肝臟。每合成1g的糖原，身體必須同時抓取大約3-4g 的水分。 這些水會被暫時鎖在組織裡，不會立刻流向腎臟製造尿液。

2. 胃部海綿效應：糯米黏性高、消化慢，在胃裡就像一塊海綿，會緩慢地吸收並釋放液體。這能讓你的尿意感產生得比平常更晚。

不過單吃糯米（高 GI）也有可能讓血糖飆升太快而引發滲透性利尿，會建議搭配一點蛋白質或油脂（例如：肉粽、飯糰），效果會更好。

適用情境有看演唱會、看超長電影、坐長途車、參加各種「不能暫停」的長時間考試。温梓言表示，雖然這個方法對健康成年人很實用，但如果是糖尿病患者（血糖波動需注意）或腸胃功能較弱、容易脹氣的朋友，就不建議嘗試吃太多糯米類；另外，這招是延緩尿意，不是讓你完全不喝水。最好的做法還是活動前2小時「定時、定量、小口」補水，才不會讓腎臟壓力太大。

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