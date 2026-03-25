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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》便秘背後藏危機！ 醫警腸道3大能力恐被破壞

2026/03/25 19:51

專家表示，每餐至少一半蔬菜、每日適量堅果、以健康油脂取代加工油，有助排便順暢；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，每餐至少一半蔬菜、每日適量堅果、以健康油脂取代加工油，有助排便順暢；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每天吃精緻麵包、外食與含糖飲料，小心正在養出便秘體質！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，高脂加工食品、精製澱粉與含糖飲品等錯誤飲食，會讓腸道逐漸失去蠕動能力，長期恐演變為慢性便秘。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，高脂、加工食品、含糖飲料這樣的西式飲食，增加慢性便秘風險約15%至30%有關。一項追蹤近10萬人的大型研究發現，吃錯東西會讓腸道「卡住」。尤其不少人可能早餐吃精緻麵包、午餐外食、晚上又喝了一杯含糖飲料，這可能在打造「便秘體質」。

黃軒說明，研究發現高脂西式飲食、加工食品、含糖飲料，會增加便秘風險。便秘問題的核心並非腸道「懶惰」，而是腸道同時失去三大關鍵能力，包括「推力」、「動力」與「節律」。當膳食纖維攝取不足，腸道缺乏推動排便的力量；腸道菌失衡，影響蠕動。

黃軒建議民眾不妨藉由3種關鍵食物，讓腸道重新啟動，包括：蔬菜（膳食纖維），它會像掃把一樣，把腸道清乾淨，高纖維飲食可讓排便頻率增加；堅果（益生元＋好脂肪），幫助好菌生長，讓腸道更有活力，研究顯示，堅果可以改善腸道菌、促進腸蠕動；小型研究顯示，橄欖油可改善便秘症狀（甚至接近礦物油效果），健康脂肪（橄欖油、魚油）能促進排便。

黃軒總結，每餐至少一半蔬菜、每日適量堅果、以健康油脂取代加工油，並搭配充足水分與規律運動。若已出現超過3天未排便或長期腹脹等症狀，應及早就醫，避免便秘惡化成慢性問題。

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