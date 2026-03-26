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健康網》早餐老是吃不飽？ 專家：這食物飽足感高過白麵包

2026/03/26 06:18

食農專家韋恩表示，馬鈴薯在不油炸、不高度加工的前提下，反而非常適合作為飲食控制的主食來源；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表示，馬鈴薯在不油炸、不高度加工的前提下，反而非常適合作為飲食控制的主食來源；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕早餐常常吃麵包覺得吃不飽，不到中午就肚子餓？很多人以為吃太少，問題可能出在選錯煮主食。食農專家韋恩表示，如果一餐能讓人比較快速感到「吃飽了」，同時又能延長下一次想進食的時間，那麼在不刻意壓抑、不需要意志力硬撐的情況下，攝取的總熱量自然就會下降。他指出，在9種常見碳水化合物的飽足感指數中，水煮馬鈴薯位居第一名，其飽足效果甚至是白麵包3倍以上，代表攝取也能讓你撐得久。

飽足感差異

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」發文表示，食物引發的飽足反應差異極大，有些食物看起來熱量不低，卻讓人很快就餓了；有些食物熱量不高，卻能撐很久。以白麵包等9種富含碳水化合物的食物飽足感來說，白麵包基準值為100%，糙米132%、白飯138%、全穀和全麥麵包為154-157%，水煮馬鈴薯則達323%最高，位居第1名，飽足感甚至達白麵包3倍以上。

馬鈴薯耐飽

韋恩指出，如果仔細分析水煮馬鈴薯，除了高水分、高重量之外，某些特殊商業品種的馬鈴薯中，則含有特殊的馬鈴薯蛋白質PI2。研究發現，這類蛋白質具有抑制蛋白酵素的效果，還能影響CCK等腸道激素，進一步延長胃排空時間，使飽足感維持得更久。

料理是關鍵

韋恩進一步說明，這也是為什麼在不油炸、不高度加工的前提下，馬鈴薯反而是非常適合用於飲食控制的主食來源。此外，也有研究發現，每週吃3份炸薯條，則會造成罹患第二型糖尿病的風險增加2成，但煮或搗碎的馬鈴薯，則不會顯著增加風險，顯示料理方式才是關鍵。

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