是老了還是病了？台大名醫開講竹市長和宮座無虛席

是老了還是病了？新竹市議員楊玲宜邀台大名醫開講，參與者塞爆新竹市長和宮演講廳。（楊玲宜服務處提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕「你是老了還是病了？」新竹市議員楊玲宜服務處今天（25日）在長和宮9樓國際會議廳，舉辦「樂齡生活＋健康講座」，邀請台大醫院北護分院長詹鼎正和家醫科權威醫師林君怡演講，現場座無虛席，擠爆整個長和宮。

楊玲宜說，此次邀名醫雙強聯手，希望協助長輩破解老化迷思、精準辨識失智警訊。詹鼎正也分享如何透過生活形態的細微調整擁抱健康的老齡生活，讓變老不再是負擔。城佑耳鼻喉科醫師林君怡則以「是老了還是病了？」，提供家有長輩者如何精準掌握失智與憂鬱的早期徵兆，為家中長輩爭取黃金治療期。

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楊玲宜提到，台灣已邁入超高齡社會，讓長輩活得久更要活得好，守護長輩健康不能單打獨鬥，還需整合各界的資源來幫助長輩建立正確的保健觀念。參與講座者更直接發問詢問各自切身健康難題，像老是忘記東西擺哪？手機及帳號密碼記不住怎麼辦？失智判別表要如何填寫及篩檢等，都讓長輩們獲益良多，也獲得正確的樂齡健康資訊。

是老了還是病了？新竹市議員楊玲宜邀台大名醫開講，參與者塞爆新竹市長和宮演講廳。（楊玲宜服務處提供）

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