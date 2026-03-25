健康網》《超人》女星離世 曾勇敢對抗巴金森氏症 醫：注意這些徵兆

女星瓦萊麗・佩林（Valerie Perrine）辭世，享壽82歲，她曾參與電影《超人》演出。（圖取自Valerie Perrine臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕女星瓦萊麗・佩林（Valerie Perrine）辭世，享壽82歲。她曾演出電影《超人》與《連尼》而成為標誌人物，於2015年被診斷出罹患巴金森氏症（Parkinson's Disease），離世消息傳出令友人心碎。專家指出，巴金森氏症症狀好發於中老年，年齡逾50-60歲患者，若出現靜態性顫抖、行動緩慢、四肢僵硬、小碎步走，可能是警訊。

《The Guardian》報導，女星瓦萊麗・佩林曾與金・哈克曼、達斯汀・霍夫曼等知名影星同台演出而備受讚譽。電影製作人史黛西・索瑟（Stacey Souther）在臉書發文宣布死訊，表示「我懷著深深的悲痛，分享瓦萊麗已經離世的令人心碎消息。」 佩林於2015年被診斷出罹患帕金森氏症，她對抗病魔的經歷也成為索瑟拍攝的一部45分鐘紀錄片主題。

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什麼是巴金森氏症？

根據亞東醫院一般神經科主任黃彥翔在亞東院訊衛教資料指出，病人臨床症狀，包括：靜態性顫抖、行動緩慢、四肢僵硬、小碎步走路，以後學界便將此病命名為巴金森氏病。巴金森氏病是第二常見的神經退化性疾病，好發於中老年（>50-60歲）患者。早期會影響患者的肢體運動功能、漸漸擴及其他神經系統（自主神經及認知功能等）。其中男性的罹病比例略高於女性。

巴金森氏症的症狀

黃彥翔說明，因腦部基底核及黑質神經系統退化，無法製造足夠的多巴胺（<80%）而產生的運動障礙疾病。其動作障礙依嚴重度分5期，從輕到重可看到變化如：面無表情、肌肉僵直、肢體顫抖、肢體動作之機能減退、起始動作執行困難、行動緩慢等。

●第1期，日常生活不受影響，單邊的肢體會規律性顫抖，動作變慢。

●第2期，顫抖現象逐漸會出現在兩邊，身體微駝背，但平衡問題尚未出現。

●第3期，平衡問題已出現，病人日常生活也會受到限制或有些工作已無法勝任。

●第4期，日常生活已經有明顯的限制，病人的行動需要他人或輔具的幫忙。

●第5期，病人無法自行走動，需靠輪椅或躺在床上；日常生活也需要他人照顧。

如果得到巴金森氏症，營養方面要如何照顧？根據台北榮總衛教資料表示，應維持適當營養，但如有進食高蛋白食物，如：肉類（豬、牛、羊或雞、鴨、鵝肉等）、海產、豆類、起司、乳製品或堅果類食物等時，與左多巴按藥物服藥時間至少間隔1小時，以免影響藥物的吸收。同時，選擇質地較軟或易咀嚼的食物，以利進食。依醫師指示服用維生素E和維生素C，以延緩神經細胞退化的速度。

在平日活動部分，台北榮總衛教資料提醒，必要時使用輔助器（如：枴杖、助行器、輪椅等）以預防跌倒；家中擺設盡量簡單、浴室加裝扶手及防滑墊、在床緣加裝床欄方便上下床；起步困難時，可先後退一步再往前走，行走轉彎時可繞一個大圈子，不宜直接轉彎。

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