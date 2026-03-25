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大學男球員落地啪一聲前十字韌帶斷裂 複合手術助返球場
〔記者王俊忠／台南報導〕20歲張姓男子是大學校隊的球員，在1次比賽中跳躍落地不穩、膝蓋扭傷，張男當下聽到「啪」的一聲，即出現劇烈疼痛與腫脹。幾週後腫脹雖逐漸消退，但膝蓋仍持續不穩定，只要稍微跑動就會感到酸脹不適，始終無法恢復到受傷前的運動表現。醫院骨科醫師檢查影像確診是「前十字韌帶完全斷裂」。
成大醫院骨科部醫師官法全檢查指出，張姓男大生的膝關節除了向前位移不穩定外，控制旋轉的穩定性也明顯下降。因為張男年輕且運動需求高，膝關節穩定性對於未來重返球場至關重要，若僅接受傳統前十字韌帶重建，可能無法完全恢復膝關節的旋轉穩定度。
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醫師與張男充分討論後，決定做複合式手術：前十字韌帶重建合併外側關節外韌帶加強手術，手術後恢復良好，持續在成大醫院物理治療中心復健與強化訓練，張男膝關節功能已恢復穩定，順利返回運動場跑跳。
官法全表示，前十字韌帶治療觀念持續進步，愈來愈多國際研究顯示在特定高風險族群中，如小於25歲的年輕族群、具有第三級旋轉不穩定的患者，以及需要頻繁跳躍與變向的運動員（如籃球、排球與羽球選手），若僅接受前十字韌帶重建術，可能無法完全恢復膝關節的旋轉穩定性。
對這類高風險族群，臨床上會建議做前十字韌帶重建的同時，於膝外側進行關節外韌帶加強手術。手術方式可依患者狀況，選擇前外側韌帶重建或髂脛束肌腱固定術，僅需2個小傷口即可完成。透過外側韌帶的加強，原本以線狀為主的膝關節穩定結構，進一步形成更完整的環狀穩定機制，大幅提升膝關節整體穩定度，減少日後再斷裂的發生。
官法全說，在台灣地區，前十字韌帶斷裂有約7成是自己非接觸式的傷害，像是常見的運動傷害；另有3成是台灣特有的車禍撞傷案發生，值得台灣民眾留意。做高強度運動的年輕患者，宜在運動前做好完整的伸展、暖身操，可加速神經與肌肉的連結性，能減少前十字韌帶斷裂的發生率。
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