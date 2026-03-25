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健康網》天天吃保健品釀腎衰竭！營養師：3事讓保健品傷腎

2026/03/25 18:11

大家喜歡透過保健食品來補充部分營養素，但專家提醒，不可過度依賴。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

大家喜歡透過保健食品來補充部分營養素，但專家提醒，不可過度依賴。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大家喜歡透過保健食品來補充部分營養素，但專家提醒，不可過度依賴。近期有新聞提到有人每天吞保健品，卻造成3期腎衰竭；營養師吳彥瑢在臉書粉專「梅子營養師」在臉書直言，「看到這則新聞，我一點都不意外。」

梅子表示，在過往的營養諮詢經驗裡我遇過太多這樣的個案：明明飲食習慣算正常，但為甚麼檢驗報告的數據還是紅字？經過我的一番詢問後，才發現補充了不適合個案的保健品。成分表攤開來一看：光磷、鉀的含量加起來就超標了。保健品傷腎，關鍵不是「種類多」，而是這3件事：

● 成分裡藏高磷、高鉀

很多複方保健品加了高磷添加物來穩定配方，例如:磷酸氫鈣、磷酸二鈣、磷酸鈉、磷酸鉀，這些成分常出現在鈣片、綜合維生素、電解質補充飲，長期吃下來腎臟根本代謝不完。

● 吃超過3個月沒追蹤肝腎功能

任何保健品吃超過3個月，都應該回去抽血確認腎指數，這是基本功，但大部分人根本沒做。

● 自己亂配，沒評估個人的身體狀況與實際需求

「你缺的，才需要補。不缺的，多吃只是增加身體負擔」梅子補充，脂溶性維生素（A、D、E、K），吃太多身體反而排不掉。營養師的核心觀念只有一句話：「保健品是輔助，不是萬能藥。能從天然食物攝取的，永遠優先。」

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