竹市啟動「EYE GOOD+1」視力巡檢 教戰6招護眼

新竹市府今年啟動「EYE GOOD+1」視力巡迴檢查行動，並運用最新的手持式篩檢儀式做檢查，藉此了解幼童視力狀況。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕學童3C用眼過多嗎？新竹市府啟動「EYE GOOD+1 護眼亮晶晶」幼兒園學童視力巡迴檢查，引進最新的手持式驗光設備進行篩檢並提供報告，市轄上萬名幼童可受惠。衛生局也提供6招護眼行動，提醒家長及幼童注意視力保健。

市府今年邀醫護團隊走入校園，運用最新的手持式驗光設備進行篩檢並提供報告，若發現異常就即時轉介，竹市醫師公會常務監事、眼科醫師陳志宏指出，台灣學童近視已有「早發性」趨勢，0到6歲是視力發展關鍵期。若能及早發現弱視、斜視或高度屈光異常（如高度近視、遠視、散光），治療效果將更佳，也能降低未來演變為高度近視及視網膜病變的風險。

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今天市府在西門國小附設幼兒園進行護眼行動巡迴檢查啟動儀式，示範非侵入式視力篩檢流程，今年視力巡迴檢查除維持每年9月幼兒園既有的燈箱與立體圖初篩，更導入手持式驗光機。由專業醫護人員以非接觸方式，快速檢測近視、遠視、不等視、散光、斜視及瞳孔不等大的6大常見視力問題。

另衛生局也提醒家長落實「護眼6招」，包括遵守用眼30分鐘休息10分鐘的「3010原則」、每日戶外活動2至3小時、未滿2歲避免接觸螢幕、4歲起每年定期視力檢查、閱讀距離維持35至45公分並保持良好光線與坐姿，搭配充足睡眠、均衡飲食與天天3蔬2果，守護幼童視力。

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