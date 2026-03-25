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比鹽粒還小！美研發「讀腦晶片」 可在體內無線回傳訊號

2026/03/25 14:10

康乃爾大學研發出的超微型神經監測裝置，體積小到可放置於一粒鹽巴上。該裝置長度僅約300微米，具備在生物體內監測腦部活動並無線回傳數據的能力。（圖：Sunwoo Lee/Cornell University）

康乃爾大學研發出的超微型神經監測裝置，體積小到可放置於一粒鹽巴上。該裝置長度僅約300微米，具備在生物體內監測腦部活動並無線回傳數據的能力。（圖：Sunwoo Lee/Cornell University）

〔編譯陳成良／綜合報導〕比一粒鹽還要小，卻能進行腦部訊號監測。美國康乃爾大學研究團隊開發出一款極微小的神經監測裝置，不僅能長期在生物體內運作，更具備無線傳輸數據的能力。隨著技術進步，這項研究也引發外界關注，未來若腦部資料能被長時間記錄與分析，相關的使用界線與隱私規範將如何界定。

據科學網站《Science Alert》報導，這項發表於《自然電子》（Nature Electronics）期刊的研究，開發出一種稱為「MOTE」（微型光電無線電極）的裝置。該裝置長度僅約300微米（微米為100萬分之1公尺），寬度約70微米，體積小到可放置於一粒鹽巴上，是目前已知體積最小、能無線回傳神經電訊號的植入裝置。

過去的大腦監測設備通常需要連接導線，不僅手術侵入性高，也限制了長期監測的應用。MOTE 裝置透過紅外線雷射光束運作，光束能安全穿透腦組織，作為裝置的電力來源，同時將捕捉到的神經電訊號編碼為極微小的紅外線脈衝回傳數據。

由於其採用的編碼技術與衛星通訊原理相似，MOTE 裝置僅需極低功耗即可運作。這使得研究人員能在不依賴傳統導線的情況下，成功獲取腦部活動數據。

腦部疾病與神經監測的新方向

儘管該技術目前處於實驗階段，但其潛力已引起醫學界注意。研究人員指出，MOTE 的材料特性允許其在核磁共振（MRI）掃描時正常運作，且未來有望適應於脊髓等身體其他部位的監測。這項技術若進一步發展，可能為神經退化疾病或心理健康問題提供一種長效監測工具。

不過，技術的突破也帶來了倫理思考。這類技術雖被視為醫療監測的潛在進展，但也讓外界開始關注，未來腦部資料的使用範圍與隱私界線將如何界定。

儘管動物實驗結果提供了科學觀察，但研究團隊強調，這項發現目前僅限於動物實驗階段，距離轉化為人類醫療方案仍有長路。目前仍需解決生物相容性、訊號精準度與長期植入的安全性等挑戰，相關應用與倫理規範，仍有待後續發展與社會討論。

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