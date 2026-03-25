健康網》久坐以為只傷腰 醫示警：這器官恐也出問題

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，攝護腺因位於骨盆腔底部，久坐會長期受壓迫，進而誘發非細菌性的慢性攝護腺炎；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕久坐不只傷脊椎！長時間坐著工作或開車的上班族、運將們，站起來的瞬間，常會覺得腰痠背痛、下腹悶脹不適。對此，內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋指出，攝護腺因位於骨盆腔底部，所以久坐會讓攝護腺長期受壓迫，進而誘發非細菌性的慢性攝護腺炎。建議每小時應起身5分鐘動一動、選擇透氣坐墊以及溫水坐浴，減少壓迫與促進血液循環，才能有效防範攝護腺發炎。

江佩璋於臉書粉專「江佩璋醫師．泌尿專科」發文表示，久坐是攝護腺發炎與惡化的隱形殺手，因為，男性攝護腺位於骨盆腔底部，剛好就在人體坐下時壓迫的位置。所以，若長時間坐著不動，不僅會導致骨盆腔的血液循環變差，也會造成攝護腺長期處於充血、缺氧的狀態。

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此外，江佩璋指出，這種狀況不僅會誘發非細菌性的慢性攝護腺炎，對於原本就有攝護腺肥大問題的人來說，也會造成排尿困難的症狀更加嚴重。

日常3招保養術

江佩璋並提醒，想要防範攝護腺炎的發生，日常生活應養成以下3大習慣：

1.每小時起身動動：建議設定鬧鐘，每坐50分鐘就站起來走動、伸展5分鐘。

2.挑選透氣坐墊：選擇中間有中空設計的減壓坐墊，坐下時減少會陰部壓迫。

3.溫水坐浴保養：洗澡時，可用溫水坐浴10-15分鐘，促進骨盆腔血液循環。

江佩璋總結強調，久坐壓迫的不只是屁股，還有最重要的攝護腺，提醒工作再忙也要多活動，若出現頻尿、尿急、尿痛、血尿或突然尿不出來等警訊，務必儘快就醫評估診斷。

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