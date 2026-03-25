健康網》蕭旭岑嘆長輩忘了很多事！ 醫警：健忘背後潛藏危機

馬英九基金會前執行長蕭旭岑今上午受訪，他嘆馬英九「忘了很多事」。（記者張嘉明攝）

〔健康頻道／綜合報導〕馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈「被迫離職」一事持續延燒，蕭旭岑今晨在臉書反擊，馬英九知情卻「忘了很多事」，他今上午受訪表示，「台灣有很多家庭應該也有類似的經驗」。根據佳齡診所醫師劉興政指出，正常老化的健忘是指偶一為之出現的記憶問題，不會影響日常生活；嚴重的記憶問題到失智程度則會明顯影響日常生活功能。

馬英九基金會前執行長蕭旭岑今上午受訪表示，曾有位老長官跟他說，馬英九早上還在問他和王光慈為什麼離開，下午就說要法辦他們，「台灣有很多家庭應該也有類似的經驗，長輩忘記了，長輩認為你懷疑你做了什麼他不知道的事情」，讓他很心酸也很無奈。

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正常的健忘是什麼？

劉興政在佳齡診所專頁表示，所謂正常老化的健忘是指偶一為之出現的記憶問題，不會影響日常生活；嚴重的記憶問題到失智程度則會明顯影響日常生活功能，如找不到回家的路、忘了家人是誰等。下方以表格簡單列出 5 項正常老化的健忘與失智症的差異：

健忘與失智症的差異。（圖由佳齡診所提供）

劉興政說明，正常老化的健忘和失智症最大不同在於「功能性的損失」，健忘是正常神經退化而偶爾出現的記憶問題，並不會影響日常生活，但若問題嚴重影響而造成生活上的損失時，就要多留意是否為失智症。

劉興政提到，從正常老化的健忘到嚴重記憶問題之間是一個慢慢進展的過程，比如思考困難，很難學會新東西等語言能力、定向能力、判斷力各方面的認知功能退化，而如果逐漸嚴重或合併出現其他認知功能障礙等，則建議就醫評估。

下面是一些常見需要就醫的指標：

●反覆問相同的問題

●在熟悉的地方迷路

●無法了解說明或方向指引

●對時間，人，和地點逐漸搞混

●自我照顧能力下降，如無法按時進食，洗澡或行為上不會注意自己安全

民眾平時該如何因應健忘症狀呢？劉興政建議，可以藉由一些方式來增加腦力。包括：學新的東西、每天規律作息，或是多參與社區活動，例如，到醫院學校擔任志工等，都能減少健忘，以維持大腦更健康。

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