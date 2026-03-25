健康網》這是失智還是健忘？心理師給退休族護腦5方法

近日有研究發現，失智症有年紀下探的趨勢。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日有研究發現，失智症有年紀下探的趨勢。近日也有名人提出一項說法，指稱台灣很多家庭經常發生類似狀況：長輩忘記了自己說過的話，做過的事情，下過的指令；卻對平輩與晚輩大小聲、碎碎念且擺臉色。

諮商心理師林靜君在北市衛生局官網上談到，不少人經常忘記自己要做什麼，甚至在填寫手機號碼時需要想一下。

請繼續往下閱讀...

林靜君比喻，簡單來說，健忘就像機器用久了比較容易卡卡的，速度會慢些，但功能是存在的，而失智症就是腦部的零件壞了，本來應該有的功能毀損。一時想不起自己的電話號碼，經提示或後來想起來，這是健忘老化現象。如果忘記電話號碼是用來撥打電話用，可能認知功能已經出現障礙。

如果想要自我評估有沒有失智徵兆，可上網搜尋「AD-8極早期失智症篩檢量表」進行評估，或到鄰近健康服務中心及醫院篩檢。林靜君特別提醒，自我評估時如量表分數總得分大於或等於2分，需要透過更詳細的檢查，由專業醫師進行診斷，以免錯失早期治療機會。

林靜君說明，健忘雖然是老化的正常現象之一，但不同人之間仍有相當的差異，要降低健忘帶來的困擾，要如何保持好腦力，以下提供有效方法：

1.樂觀面對，創造好心情：不妨幽默面對「加齡」所帶來的現象，忘記能力很強也可以當成優點，至少不快樂的事情留存的時間短一些。實際上，焦慮與憂鬱等情緒會影響到人的記憶力，維持好心情，可以讓人生活愉悅，提升專注力。

2.善用工具，維持生活有序：事情太多時可以善用工具提醒，待辦事項逐一設定手機鬧鐘，猶如秘書陪在身邊叮嚀自己。物品盡量放置在固定位置，例如票卡、鑰匙放在外出皮包，減少更換皮包而遺漏的機率。

3.增加生活刺激，學習新事務：大腦愈用愈靈光，學習新的事務、增加生活中刺激，有助於大腦神經連結，活絡腦健康。對你愈是有吸引力的愈有效果，如果愛看韓劇，不妨進階去學習韓語，多接觸新鮮事會讓腦袋保鮮。

4.增加運動：運動不只有益身體健康也能讓大腦保持活力，研究指出銀髮族可透過3個月以上的有氧運動、或6個月以上的漸進式中高強度阻力運動來提升認知能力，有氧運動包含快走、游泳及爬山等，而阻力運動常見的有以自己的體重為負荷的蹲馬步，也可使用彈力帶或水瓶當成輔助工具。

退休後如果沒有嗜好或維持社交活動，可能使得用腦的機會變少，退化得越快，需要不時的鍛鍊及刺激維持好腦力，可以試著規律運動強身又健腦，豐富生活不憂鬱。

北市衛生局表示，年輕型（早發性）失智症（Young /Early Onset Dementia）是指65歲以下被診斷為失智症之個案；依據國際失智症協會之資料30-64 歲失智症盛行率為千分之一，推估國內30-64歲失智症人口約有1萬2千人，雖推估年輕型失智症者人數不算多，然而年輕型失智症與年老性失智症所面臨的情境及需求有非常大的不同。

台中市衛生局表示，常見三種簡易早期失智症篩檢量表為：迷你認知量表（Mini-Cog）、簡易認知功能評估表（SPMSQ）、AD8極早期失智症篩檢量表。中市衛生局建議可先用SPMSQ簡易失智症篩檢量表，提供民眾簡易失智症評估。本量表可直接對長者施測。

1. 今天是幾號？

年、月、日都對才算正確。

2. 今天是星期幾？

星期對才算正確。

3. 這是甚麼地方？

對所在地有任何的描述都算正確；說〝我的家〞或 正確說出城鎮、醫院、機構的名稱都可接受。

4-1. 您的電話號碼是幾號？

經確認號碼後證實無誤即算正確；或在會談時，能 在二次間隔較長時間內重複相同的號碼即算正確。

4-2. 您住在甚麼地方？

如長輩沒有電話才問此題。

5. 您幾歲了？

年齡與出生年月日符合才算正確。

6. 您的出生年月日？

年月日都對才算正確。

7. 現任的總統是誰？

姓氏正確即可。

8. 前任的總統是誰？

姓氏正確即可。

9. 您媽媽叫甚麼名字？

不需要特別證實，只需長輩說出一個與他不同的女性姓名即可。

10.從 20 減 3 開始算，一直減 3 減下去。

期間如有出現任何錯誤或無法繼續進行即算錯誤。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法