看不見的生育殺手！ 塑膠微粒恐致「卵巢早衰、不孕」

醫界、立委們召開記者會，揭露塑膠微粒對生殖健康影響。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕看不見、卻無所不在的塑膠微粒，正悄悄侵蝕人類生殖健康。最新研究顯示，所有受試女性的卵巢濾泡液均檢出塑膠微粒，且濃度越高卵巢功能越差，恐導致卵巢早衰與不孕。台灣婦產科醫學界今呼籲跨黨派立委共同推動，從「源頭減塑」到「塑膠微粒管控」的全面立法，盼2030年塑膠微粒減量30%。醫師提醒，民眾可從日常生活降低暴露風險，例如減少使用一次性塑膠、避免以塑膠容器加熱食物，並選擇玻璃或不鏽鋼材質。

台灣生殖醫學會秘書長、台大醫院生殖內分泌暨不孕症科醫師黃楚珺指出，隨著塑膠使用量增加，環境中的塑膠微粒與奈米塑膠早已無所不在，透過飲食與呼吸進入人體，甚至在血液、胎盤、精液與卵巢濾泡液中都可被檢測到。

請繼續往下閱讀...

她引用2026年最新研究指出，在接受試管嬰兒治療的女性中，每一個受試者的卵巢濾泡液均可驗出塑膠微粒存在，且塑膠微粒濃度越高，卵巢功能指標（如AMH）越差。這是首次在人類濾泡液中定量證實，塑膠微粒與卵巢功能直接相關的臨床證據。

黃楚珺說：「這代表環境暴露可能正在悄悄影響女性生育能力，甚至導致卵巢提早老化。長期暴露於塑膠微粒會造成卵巢濾泡數量減少、卵子成熟受阻；男性方面，則可能影響精子活動力。

她進一步解釋，塑膠微粒可能透過氧化壓力、慢性發炎與荷爾蒙干擾等機制，影響人體生殖系統，甚至干擾腦部生殖內分泌軸，對整體生育能力帶來長期影響。

台大公衛學院研究員鄭尊仁指出，近年不少國際期刊均開始關注塑膠微粒，其毒理表現與PM2.5相似，會進入人體多個器官，引發氧化壓力與慢性發炎，並可能影響心血管與神經系統。

長期關注人工生殖法的民眾黨立委陳昭姿指出，台灣對塑化劑與塑膠微粒的管理長期停滯，她認為應採取醫學上的「預警原則」，在風險尚未完全釐清前就先行管控，並要求產品材質標示透明化，讓民眾有能力避開風險。同黨立委邱慧洳也指出，塑膠微粒已突破人體屏障，進入血液與胎盤，甚至卵巢濾泡液，顯示其影響層面遠超想像。

國民黨立委、婦產科醫師陳菁徽則提醒，面對少子化危機，更應重視環境因素對生殖健康的衝擊。她指出，目前台灣在飲用水監測、食品容器標準與塑膠產品管理上仍有漏洞，認為政府應訂定具體改善時程，並與國際接軌。

作為倡議發起人，婦產科醫學會環境與婦女健康委員會召集人葉光芃直言，台灣減塑政策力道不足，與歐盟相比進度落後。他指出，塑膠微粒已遍布全球，甚至在人體血液、胎盤與母乳中都可檢出，並可能攜帶毒物與病原體，引發全身性健康風險。

民進黨立委劉建國則指出，塑膠微粒甚至可能影響胎兒發育與出生體重，強調打造友善生養環境，必須從環境安全做起，呼籲政府建立完整監測制度與健康指引。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，塑膠微粒污染已是全球公共衛生新挑戰，唯有醫療界、政府與社會共同努力，才能守住下一代的生殖健康。

對此，關於塑膠微粒風險，衛福部食藥署先前就已回應，由於國際間研究仍有限，尚難評估風險並制定政策，將待國內研究完成後再進一步檢討。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法