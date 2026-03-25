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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

比運動更有感？ 每天多做「這3件小事」 專家：心臟病風險掉1成

2026/03/25 11:49

專家指出，充足且高品質的睡眠是維護心血管健康的重要因素。最新研究證實睡眠對降低心臟病風險有加乘助益；示意圖。（法新社檔案照）

專家指出，充足且高品質的睡眠是維護心血管健康的重要因素。最新研究證實睡眠對降低心臟病風險有加乘助益；示意圖。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕每天同時達成多睡11分鐘、快走4.5分鐘與多吃50克蔬菜，這三項行為的「加乘效果」可降低約10%的心血管風險。澳洲雪梨大學最新研究證實，健康關鍵在於多領域的微幅調整，而非單一項目的劇烈改變。

據英國《衛報》報導，發表於《歐洲預防心臟病學雜誌》的研究，分析了英國生物樣本庫（UKBiobank）中超過5.3萬名中年人的數據。專家追蹤受試者長達8年後發現，透過特定的小型行為組合，能顯著降低心臟病與中風等重大心血管事件發生率。

該研究定義了一組「臨床相關」的改變指標：每天增加11分鐘睡眠、4.5分鐘快走，以及額外攝取約50克蔬菜。當這三項行為同時落實，心血管風險將下降約10%。由於這類微型改變門檻極低，對一般大眾而言，其長期維持的可能性遠高於高強度的生活重構。

研究主筆柯梅爾（NicholasKoemel）指出，組合生活中幾個領域的微小變化，對心臟健康有明顯加乘助益。若能進一步將行為提升至「最佳化」水平，例如每晚睡眠8至9小時、每天進行至少42分鐘中強度運動，心血管風險降幅最高可達57%。這顯示健康關鍵在於多項微指標的累積，即使是微小的日常調整，也能為長期防護創造實質契機。

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