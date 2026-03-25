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健康 > 名人健康事

健康網》台美貿易談判推手顏慧欣辭世 醫：反覆疲勞別忽略10警訊

2026/03/25 11:02

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病辭世，行政院長卓榮泰對此表示遺憾。（資料照）

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病辭世，行政院長卓榮泰對此表示遺憾。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕行政院經貿談判辦公室擔任副總談判代表的顏慧欣已於3月12日因病辭世，享年53歲，親友不捨。行政院長卓榮泰對此表示遺憾，希望同仁在公務時多休息、保持健康身心。民眾經常容易忽略反覆的疲勞，翰醫堂中醫診所曾指出，平日不妨藉由自我檢測10指標評量，若有低度發燒或畏寒、活動後持續24小時以上疲倦、喉痛、廣泛性頭痛、全身肌肉無力等症狀時，可能為警訊，最好留意。

卓榮泰透露，顏慧欣日前提出辭呈，政院進一步了解到她長期工作壓力、身體不適，所以必須離開這個工作；令人訝異的是，在她離開不久後，就聽到這個噩耗，也對她的家族表達非常高的敬意、致意，再次希望所有同仁在公務時保持身心狀態、多多休息。

慢性疲勞常見的10大警訊

很多民眾在日常中常有疲倦、肌肉無力時，多半會認為只是太累，休息一下就沒事。然而，翰醫堂中醫診所曾經在臉書專頁發文提醒，如果民眾總是很累，而且全身不舒服，最好要小心可能是慢性疲勞。慢性疲勞症候群的核心特徵是：持續的疲勞感，即使休息也無法緩解。至於診斷標準則是症狀持續6個月以上，並伴隨以下至少4項次要症狀：

●低度發燒或畏寒。

●活動後持續24小時以上的疲倦。

●喉嚨痛。

●廣泛性頭痛。

●全身肌肉無力。

●肌肉痠痛。

●記憶力下降、注意力不集中、情緒低落。

●頸部或腋下淋巴結腫痛。

●移動性的非發炎性關節痛。

●睡眠障礙，包括了嗜睡或失眠。

可能的致病原是什麼呢？翰醫堂中醫診所說明，包括了病毒感染、環境因素、心理壓力、內分泌變化，與基因遺傳等。

中醫師並進一步於臉書專頁建議民眾，想要擺脫慢性疲勞，日常生活可掌握以下5法，有助改善：

●規律作息與睡眠：如固定睡眠時間，建立生理時鐘。

●飲食調整：少量多餐，能量更穩定；多吃蔬菜、水果、全穀類。

●適度運動：選擇適合自己的運動，如散步、慢跑、游泳、瑜珈等。

●壓力管理：學習深呼吸、冥想、和家人朋友聊聊，或找專業人士尋求支持。

●定期健檢：掌握自身健康狀況，以期早一步發現問題。

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