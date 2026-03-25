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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

癌友腳腫如麵龜非腎病 醫用ICG螢光淋巴攝影揪病因

2026/03/25 10:52

腳腫按壓有凹陷，但腎功能正常時，有可能是淋巴水腫；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

腳腫按壓有凹陷，但腎功能正常時，有可能是淋巴水腫；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕60多歲的王姓婦人是子宮內膜癌患者，近1年來，每到下午右腳常腫得像「麵龜」，按壓還會凹陷，一度以為是腎臟問題、靜脈曲張、心臟問題，但多項檢查皆正常，最終透過ICG螢光淋巴攝影，確診為早期淋巴水腫，透過超顯微淋巴靜脈吻合手術（LVA），重新找回輕盈生活。

國泰綜合醫院整形外科醫師羅世倫指出，王姓婦人5年前因子宮內膜癌接受子宮切除、骨盆腔淋巴結廓清及放射線治療，癌症控制良好，但近1年來右腳卻出現不明原因腫脹。她原以為與老化或腎臟問題有關，陸續接受心臟超音波、腎功能抽血、驗尿及靜脈曲張等檢查，結果皆正常，一度焦慮不敢出遠門，經ICG螢光淋巴攝影檢查後，才確診為早期淋巴水腫。

羅世倫說，淋巴水腫常見於接受子宮內膜癌、卵巢癌等婦科癌症手術，或攝護腺癌等泌尿系統手術患者，尤其進行骨盆腔或主動脈旁淋巴結廓清，或接受放射線治療造成組織纖維化時，會導致淋巴回流受阻，液體滯留肢體而出現腫脹。臨床多為單側下肢腫脹，伴隨痠、脹、沉重感，易被誤認為老化或腎臟問題。

國泰醫院整形外科主治醫師羅世倫表示，透過ICG螢光淋巴攝影，有助診斷早期淋巴水腫。（國泰醫院提供）

國泰醫院整形外科主治醫師羅世倫表示，透過ICG螢光淋巴攝影，有助診斷早期淋巴水腫。（國泰醫院提供）

他表示，過去診斷淋巴水腫多仰賴觸診或量測腿圍，往往需等到水腫明顯、雙腿粗細差異擴大，甚至出現象皮腫才會被發現。傳統核醫淋巴閃爍攝影雖可協助評估，但需使用放射性同位素，且須等待數小時成像，影像解析度較低。

相較之下，ICG螢光淋巴攝影採用螢光染劑，無輻射風險，僅需在腳趾縫皮下注射極少量靛氰綠，即可迅速被淋巴管吸收並顯影，醫師可即時觀察淋巴流動情形，清楚辨識健康與阻塞的淋巴管，除有助於早期診斷外，也能作為手術前精準定位依據。

羅世倫進一步說明，確診後可依病情進行超顯微淋巴靜脈吻合手術（LVA），將阻塞的淋巴管與鄰近靜脈接合，建立新的引流通道，並搭配復健及醫療級彈性襪控制症狀。若能在早期介入，治療效果較佳。

他提醒，淋巴水腫不僅影響外觀，長期組織液堆積會增加蜂窩性組織炎風險，嚴重時需住院治療，後期甚至可能出現象皮腫，影響行走與生活品質。

羅世倫建議，曾接受子宮頸癌、子宮內膜癌、卵巢癌或攝護腺癌手術，且合併淋巴結廓清或放射治療者，若出現單側下肢腫脹、按壓凹陷、鞋子變緊或襪痕久不消退等情形，應盡早就醫評估。

ICG螢光淋巴攝影與傳統核醫淋巴閃爍攝影比較。（羅世倫提供）

ICG螢光淋巴攝影與傳統核醫淋巴閃爍攝影比較。（羅世倫提供）

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