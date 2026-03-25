屏東榮總前進小琉球 為鄉親免費健檢

屏東榮總到小琉球舉辦健康篩檢促進活動，受到鄉親好評。（圖由屏東榮總提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕落實離島健康平權，並同步強化觀光安全與在地勞動者健康照護，屏東榮民總醫院與多個公私部門合作，昨（24）、今（25）日連續兩天前進琉球鄉，舉辦旅宿工作者健康講座與大型免費健檢活動，透過醫療資源上島，落實「健康不離島」的照護目標。

屏東榮總到小琉球舉辦健康篩檢促進活動。（圖由屏東榮總提供）

屏東縣政府衛生局長張秀君表示，離島地區因交通與醫療資源限制，居民接受定期健康檢查與癌症篩檢的可近性相對不足。此次活動結合代謝症候群、肌少症、骨質疏鬆、口腔癌與大腸癌篩檢，以及長者整合式照護評估，強化早期發現與後續轉介，衛生局將持續與醫療體系合作，透過社區據點、篩檢與追蹤機制，補強離島公共衛生服務網絡。

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屏東榮總到小琉球舉辦健康篩檢促進活動，民眾踴躍參與。（圖由屏東榮總提供）

屏東榮民總醫院院長王瑞祥表示，屏東榮總隸屬於國軍退除役官兵輔導委員會，長期配合推動社區促進計畫與公共衛生任務，將醫療服務延伸至偏鄉、離島與弱勢族群。此次由屏東榮總家庭暨社區醫學科整合醫師、護理師與個案管理師，除現場義診與篩檢外，也提供健康諮詢、風險評估與後續轉介建議，讓醫療照護不止於一次性服務，實踐社區促進與健康平權。

屏東榮總舉辦「醫療上島、健康不離島」小琉球觀光安全職災宣導暨健康篩檢促進活動，傳授預防保健之道。（圖由屏東榮總提供）

昨天首日活動，針對旅宿工作者常見職業傷害，提供預防指引與肌肉修復指導，推廣預防與保健，現場也設職業安全衛生、勞動權益及職災預防推廣諮詢攤位，提供勞權諮詢。

今（25）日上午醫療團隊則於三隆宮廟埕廣場，舉辦「醫療上島，健康不離島」免費健檢活動，服務項目有五大篩檢，包括國健署癌症篩檢、代謝症候群、腳跟骨密、肌少症及長者功能評估，並由專業醫師提供評估建議及職災權益諮詢，吸引大批鄉親踴躍參加。

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