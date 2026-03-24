健康網》C羅確定缺陣！大腿拉傷恐休3個月 醫曝關鍵恢復期

葡萄牙巨星「C羅」羅納度掛病號，台灣隊奧運隊醫、聯新國際醫院醫師林頌凱認為，大腿肌肉拉傷，嚴重時連坐著不動都會痛。（美聯社）

〔健康頻道／綜合報導〕今年世界盃足球參賽隊伍最多的一屆，哪一隊會打進會內賽，尤其是葡萄牙巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）最受注目，但傳出他因大腿後側拉傷，已確定不會出場。物理治療師張正琪指出，大腿拉傷情況輕則須修復6週，重則到3個月以上都有。

根據聯新國際醫院衛教資料指出，台灣隊奧運隊醫、聯新國際醫院醫師林頌凱認為，大腿肌肉拉傷的疼痛部位大多數位於大腿內側或後側，輕微的拉傷在運動或跑步時會痛，嚴重時連坐著不動都會痛。

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林頌凱指出，肌肉拉傷的症狀包括疼痛、肌肉痙攣、無力及腫脹，依症狀程度可以分成輕微、中度及嚴重3個等級。

●輕度：

只是少數的肌纖維斷裂，對肢體功能影響不大，並且容易改善。

●中度：

較多的肌纖維斷裂，各種症狀較為明顯，需要仔細的治療與復健。

●嚴重：

代表肌肉有局部或全部的斷裂，受傷部位根本無法活動，這多半需要進開刀房進行手術修補。

輕度到中度的拉傷，其實只要適度休息加上復健治療，大部分都可以舒緩。林頌凱認為，嚴重情況，須透過增生注射、震波、整合性中醫等治療方式，達到治癒的效果。

林頌凱建議，患者可以有以下4點作法：

1.急性疼痛期，要適度休息 並且積極冰敷。急性期過後可以局部熱敷和按摩。

2.避免產生疼痛的動作，必要時可以使用柺杖。

3.若有肌肉無力的現象，要趕快找醫生治療。

4.做鍛鍊大腿大肌肉群的伸展與肌力訓練，以及髖關節的關節運動。

不過，依C羅的狀況，在葡萄牙月底將對戰美國及墨西哥，肯定是看不到他，球迷都在祈禱，葡萄牙要爭氣，踢進會內賽，他們才能有C羅可追星。據了解，葡萄牙隊不因C羅受傷而士氣低落，全隊戰況不錯，誓言在世界杯摘冠。

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