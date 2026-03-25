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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》代謝症候群上身 1壞菌恐減少體內GLP-1

2026/03/25 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

代謝症候群（MetS）常與腸道菌相失衡（dysbiosis）有關，腸道菌代謝物可能影響荷爾蒙與能量代謝，其中腸道荷爾蒙GLP-1是維持血糖、控制食慾的重要調節因子。

發表於 Nature Metabolism（2024 Aug;6（8）:1601-1615）的研究團隊針對MetS病患腸道菌相進行分析，發現其中一種名為 Desulfovibrio 的細菌特別多，並在雄性小鼠模型驗證其作用機制。

研究顯示，Desulfovibrio會產生硫化氫（H₂S），抑制腸道L細胞的粒線體呼吸並誘發「未折疊蛋白反應」，導致GLP-1分泌與基因表達下降。更有趣的是，使用常見的非處方藥「次水楊酸鉍（bismuth subsalicylate）」來阻斷Desulfovibrio及其H₂S後，可恢復GLP-1產生並改善飲食誘導的代謝異常。這說明有害菌與其代謝物能透過腸道–激素軸影響宿主代謝。

這項研究提醒我們，「腸道菌」不只會幫助消化，也能「搗亂」荷爾蒙，影響血糖、食慾與體重。Desulfovibrio產生的硫化氫就是一個例子，它會減少GLP-1這個「穩糖荷爾蒙」，加速代謝症候群的惡化。雖然研究用的是小鼠，但也暗示腸道菌與我們的代謝健康密不可分。保持均衡飲食、避免長期高脂高糖飲食，培養有益菌、抑制有害菌，或許比想像中更能保護我們的荷爾蒙與代謝健康，成為預防代謝症候群的潛在方法。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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