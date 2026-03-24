健康網》張忠謀復健近況曝光 醫解析長者步態異常5大警訊

台積電創辦人張忠謀在2024年台積電運動會，偕同夫人張淑芬繞場，讓全場沸騰不已。林口長庚醫院肌肉疾病科主治醫師廖洺鋒指出，通常80歲以上老人，約6成有步態及行走能力出問題。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕台積電創辦人張忠謀的健康動向是萬眾矚目的焦點，今（24）日由他的妻子張淑芬透露，復健狀況愈來愈好，讓大家很放心。林口長庚醫院肌肉疾病科主治醫師廖洺鋒指出，隨著年齡的老化，各項系統功能產生的衰退，均會影響老年人的步態及行走能力。

94歲張忠謀老當益壯，近3年台積電運動會只有去（2025）年缺席，前兩年都參加，還堅持繞場，令台積電員工很振奮。去年因椎間盤突出而缺席，如今復健狀況愈來愈好。

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根據林口長庚醫院《醫訊》衛教資料指出，廖洺鋒引述國外統計，80歲以上的老人約有60%有步態異常的問題。以下是老年人常見的步態異常問題：

●身體系統性因素：

老年人要能站立及正常行走，需要有最基本的心肺功能及體力。故身體系統性疾病，如心血管疾病、肺部疾病、肝腎疾病、電解質失調，感染及貧血等，都有可能限制老年人的體力，使老年人行走困難甚至臥床。

老年人若服用超過4種以上藥物，將使跌倒的機率上升。故面對有步態異常問題的老年人，初步應先評估基本的身體狀況及用藥紀錄。

●骨骼系統：

骨骼系統退化為另一類常引起老年人步態異常的問題的原因。通常骨骼系統退化會導致漸進式的步態異常，並合併退化部位的疼痛。常見造成的原因有：膝關節退化、脊椎骨骼系統退化如椎間盤退化突出、椎骨間韌帶鈣化，骨質疏鬆等。若退化突出的椎間盤（俗稱骨刺）壓迫到腰椎神經根，會引起下肢麻痛及步態異常。

●神經系統：

維持步態需要神經系統複雜的協調，神經性原因造成步態不穩：

1.腦中風。

2.神經退化性疾病，如巴金森氏症。

3.水腦。

4.周邊神經肌肉疾病。

廖洺鋒表示，當老年人四肢末梢神經產生病變，病人會覺得四肢末梢麻木、觸感變差，感覺不到地面，有的病人描述走路像「踩在棉花上」，而造成步態不穩。身體檢查會發現肌腱反射下降。

另一類的周邊神經肌肉病變是影響到肌肉，廖洺鋒指出，像皮肌炎或多發性肌炎，病人會感到近端大塊肌肉疼痛無力，引起步態異常。此類疾病較少發生於老年人身上；但若老年人產生此類疾病，需注意檢查是否有潛藏的癌症病變。

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