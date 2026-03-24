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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》吃錯油易讓身體發炎 營養師提醒油脂比例平衡吃法

2026/03/24 20:58

專家表示，如果民眾經常外食，或是飲食常有加工品的人，最簡單的方式的就是減少加工品的攝取，才能維持健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，如果民眾經常外食，或是飲食常有加工品的人，最簡單的方式的就是減少加工品的攝取，才能維持健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近年健康飲食觀念轉變，從過去強調低脂轉向「吃對好油」，但Omega-6脂肪酸卻常被貼上易發炎的標籤。營養師何沂霖指出，Omega-6並非壞油，關鍵在於與Omega-3的攝取比例，而非單一營養素本身。同時，減少加工品跟超加工食物，是更好的方式。

何沂霖在臉書書頁「何沂霖 營養師」發文分享，油脂一直都是個有趣的議題，過去強調要低脂、無油、水煮，現在越來越多人知道要攝取好油脂，正因為如此，對Omega-6脂肪酸反感度越來越高，會認為它是容易讓身體發炎的油脂。

何沂霖說明，Omega-6脂肪酸確實具有促發炎特性，但同時也是人體無法自行合成的必需脂肪酸，對身體機能不可或缺。目前建議Omega-6與Omega-3的攝取比例應維持在1:1至4:1之間，才能支持正常生理運作。

他提醒，問題在於現代飲食型態，尤其外食與加工食品普及，使Omega-6攝取量大幅增加，導致比例失衡，長期可能引發慢性發炎，進一步提高慢性疾病風險。因此，如果沒有了解整體的飲食習慣，而直接結論omega-6對身體不好，有失公正。

何沂霖強調，不能因此將Omega-6全面視為不健康，例如，常見的無調味堅果，多數也含有較高比例的Omega-6，卻仍屬健康食物，真正應該調整的是整體飲食結構，而非單一成分，減少加工品跟超加工食物，是更好的方式。

何沂霖建議，民眾不妨根據自己的飲食習慣調整，如果經常外食、飲食常有加工品的人，最簡單的方式的就是減少加工品的攝取，在家烹調用油可以用初榨橄欖油、苦茶油、酪梨油，最重要的就是要多攝取含Omega-3的食物，像是鮭魚、鯖魚、秋刀魚、亞麻籽、奇亞籽，以達到平衡omega-6與omega-3的比例。若喜歡吃堅果，可選擇Omega-6比例相對較低的核桃或夏威夷豆。

何沂霖還提及，如果民眾大部分時間自煮，幾乎不吃加工品，偶爾外食時就算吃到omega-6含量較高的油脂，也不用覺得焦慮，畢竟我們長時間的飲食習慣，才是影響健康的關鍵。

何沂霖總結，每個人的飲食習慣不同，大方向還是朝向少加工品、多天然食材、足夠的水分、運動、睡眠、壓力管理，沒有一定不能吃的東西，份量跟頻率更重要。

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