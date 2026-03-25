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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》除了高麗菜養胃還有它 醫推顧腸胃綠色雙星

2026/03/25 11:32

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒表示，想顧好腸胃日常飲食也能調整，並特別點名高麗菜等2綠色蔬菜，有助養胃護腸、穩定消化；示意圖。（圖取自freepik）

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒表示，想顧好腸胃日常飲食也能調整，並特別點名高麗菜等2綠色蔬菜，有助養胃護腸、穩定消化；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕春分時節氣候轉換，腸胃不適也跟著找上門，不少人容易出現胃悶、脹氣或排便不順等問題。雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒表示，想顧好腸胃不一定要靠藥物，其實日常飲食也能調整，並特別點名2種常見綠色蔬菜，有助養胃護腸、穩定消化，也是換季時期的飲食好幫手。

2綠蔬腸胃好幫手

卓韋儒於臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」發文指出，春分節氣萬物講求平衡，當腸胃鬧脾氣時，推薦攝取以下2種蔬菜，有助腸胃找回節奏：

1.高麗菜：顧胃界的天然修復師，富含胺基酸衍生物（維生素U），適合修復胃黏膜。提醒易脹氣者應充分煮軟再吃，千萬不要迷信生食。

2.菠菜：可說是腸道的節奏教練，鮮嫩纖維與礦物質，專治換季排便卡卡。提醒烹調前可先快速汆燙，去除草酸，可讓口感順而不澀。

顧腸胃飲食3原則

卓韋儒表示，春分時節想要讓腸胃平衡，建議生活應遵循以下3原則：

進食慢慢吃：讓大腦與胃部訊號同步，不會攝取過量。

份量適量吃：不求大補，減少胃排空負擔。

心情放鬆吃：壓力是胃酸過多的隱形元凶，放鬆心情有助減少胃酸。

蒜頭護胃這樣吃

除了高麗菜、菠菜，卓韋儒也曾於臉書粉專發文指出，有人說蒜頭也顧胃，從醫師角度來說，其實一半對、一半要小心。這是因為蒜頭裡含有一種叫 蒜素（Allicin） 的活性成分，有研究指出，它具有抑制幽門螺旋桿菌的能力、輕微促進腸胃蠕動的作用，也有助腸道菌相平衡，適量食用可支持腸胃健康。不過，因生蒜刺激性強，空腹吃容易導致胃灼熱、反胃感，因此，提醒有胃食道逆流、胃潰瘍、腸躁症的人，應避免生食

卓韋儒並建議，想吃蒜可選擇熟蒜，炒菜、湯裡燉煮，比生蒜溫和許多；飯後吃比空腹吃舒服很多，並再次提醒腸胃敏感者應少量食用，注意身體反應。

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