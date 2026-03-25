健康網》血糖高是因為太瘦 醫談「瘦型高血糖」

不少人飽受血糖所苦，瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文表示「血糖高，不一定是吃太多。」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人飽受血糖所苦，瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文在臉書粉專「歐瀚文醫師 功能醫學」表示，「血糖高，不一定是吃太多。有時候，反而是因為太瘦。」歐瀚文舉例，門診遇到一位非常努力控制飲食的客戶，因為血糖偏高，她開始嚴格控制碳水化合物，幾乎不吃澱粉，也很少吃水果，希望把血糖降下來。幾個月後回診，血糖沒有明顯改善，但體重卻更輕了，人也比較疲倦。

評估後發現，她的問題其實不是大家最常想到的 「胰島素阻抗」，而是另一種比較少被討論的情況：「瘦型高血糖」（Lean Hyperglycemia）。

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歐瀚文表示，很多人一聽到血糖升高，就會直覺認為是：吃太多、體重過重，或胰島素阻抗。但在門診其實也常看到另一種族群：體型很瘦、甚至體脂很低，卻出現血糖偏高。

歐瀚文表示，這類型的人通常不是胰島素太多，反而可能是 胰島素分泌效率下降，或是身體利用葡萄糖的能力變差。其中一個很重要的原因，就是：肌肉量不足。

歐瀚文表示，肌肉其實是身體最大的「葡萄糖使用器官」。當我們吃完食物、血糖上升時，肌肉會把葡萄糖吸收進去並儲存起來。如果肌肉量太少，身體處理葡萄糖的能力就會下降，血糖自然比較容易偏高。這也是為什麼有些人愈節食、愈低碳、愈瘦，血糖反而越難控制。

除了肌肉量不足之外，瘦型高血糖還可能與幾個因素有關：

• 年齡增加造成胰島細胞功能下降。

• 長期營養攝取不足或蛋白質不夠。

• 粒線體能量代謝效率下降。

• 慢性氧化壓力。

• 環境毒素（例如黴菌毒素）影響代謝。

歐瀚文表示，這類型的血糖問題，調整方向其實和典型的胰島素阻抗很不一樣。與其一味減少食物，更重要的是：增加肌肉量、改善營養狀態、支持粒線體功能、降低身體發炎與氧化壓力、排除毒素。很多時候，真正需要改善的不是「吃得太多」，而是身體的代謝能力。「如果方向走錯了，再怎麼努力也會很辛苦。」

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