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健康網》開會前又想尿尿？泌尿醫4招少頻尿

2026/03/24 21:16

泌尿科醫師邵郁鏵刺激性飲品可能刺激交感神經和膀胱，使得尿意更頻繁。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

泌尿科醫師邵郁鏵刺激性飲品可能刺激交感神經和膀胱，使得尿意更頻繁。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人在考試前或是開會前，總會有尿意，即使是剛上過廁所也一樣。泌尿科醫師邵郁鏵在臉書粉專「褲子裡的大象不想睡 泌尿外科邵郁鏵醫師」表示，這種「想尿尿的感覺」不只是心理作用，可能是在緊張、焦慮的時候，膀胱變得敏感，引發逼尿肌收縮造成的；「心裡的不安，直接反映在生理上。」建議在重要場合或容易緊張的場合之前，可以做這些事：

●深呼吸放鬆：透過深呼吸降低緊張的感覺，放慢身體的節奏，可以降低壓力造成的頻尿感。

●事先排尿或者轉移注意力：在做重要事情前可以先去趟廁所。提前穩定生理狀態，也能解決「萬一想上廁所怎麼辦」的心理負擔，另外就是試著專注另一件事來緩解尿意。

●減少刺激性飲品：盡量避免咖啡、濃茶、能量飲料或酒精。這些飲品可能刺激交感神經和膀胱，會讓我們尿意更頻繁。

●進行膀胱訓練：如果長期有頻尿的狀況，可以試著逐步延長排尿的間隔時間，幫助膀胱找回正常的節奏，改善過度敏感。

邵郁鏵提醒，若出現、尿痛、灼熱感、血尿、急尿、夜尿次數增加，甚至影響到日常生活，務必及早就診，和專業醫師討論。另外邵郁鏵建議，看診前先記錄約三天的「排尿次數與尿量」。有了這份清單，醫師就能更快速地判斷症狀喔！

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