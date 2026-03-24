健康網》膽固醇飆高未必吃太油！ 醫教1招穩住數值

專家表示，現代人只要一忙，一碗麵、一份飯，或是一個麵包就解決一餐，吃起來很方便，但蛋白質往往只有一點點，容易導致血脂異常；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾健檢後發現膽固醇偏高，第一時間都懷疑是油脂攝取過多。然而，桃園文新診所院長戴曉芙指出，答案可能不一定在油，而是另一件更常見，卻容易被忽略的事情就是，澱粉比例太高。他建議，可用「固定一個碗量澱粉」的簡單方法，控制每餐份量。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，最近做例行抽血檢查時，卻發現自己的膽固醇過高。他的第一個直覺很直接「是不是油吃太多？」經與營養師一起回顧飲食後發現答案不是油，而是另一件更常見的事情，那就是澱粉比例太高。他再一步仔細抽絲剝繭回顧日常，才察覺到原因。

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戴曉芙說明，只要一忙，一碗麵、一份飯，或是一個麵包就能解決一餐，吃起來很方便，但蛋白質往往只有一點點，有時甚至只是配菜。如果澱粉佔了大部分，而蛋白質和蔬菜很少，飲食結構就很容易偏向單一。這意味著，一整餐的大部分熱量都來自澱粉，餐盤比例長期失衡，尤其是精製澱粉會影響脂質代謝，進而導致血脂異常。

他提到，膽固醇升高的原因不會只有一種，油脂種類、遺傳體質或整體生活型態都可能影響。因此，民眾如果數值異常，仍然建議和醫師一起評估原因。

為了改善膽固醇偏高問題，戴曉芙做了簡單的調整，他開始用固定大小的碗來量澱粉，每一餐的澱粉就用同一個碗裝，不再隨意加。餐盤剩下的空間，再留給蛋白質和蔬菜。他納納這個方法有3個好處：

●不需要每天計算熱量

●不需要秤食物重量

●外食時也比較容易抓份量

戴曉芙表示，如果每餐的澱粉份量有一個固定的參考，飲食結構就比較不容易失衡。從研究來看，過多精製澱粉確實可能影響脂質代謝，而適量蛋白質與高纖維食物，通常有助於維持血脂健康。

戴曉芙總結，調整飲食不一定很複雜，藉由餐盤比例重新安排，就可能帶來很不一樣的變化。與其單一限制油脂，不如從整體餐盤比例著手，減少精製澱粉、增加蛋白質與蔬菜，才能真正改善血脂，重拾健康。

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