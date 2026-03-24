自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》膽固醇飆高未必吃太油！ 醫教1招穩住數值

2026/03/24 18:02

專家表示，現代人只要一忙，一碗麵、一份飯，或是一個麵包就解決一餐，吃起來很方便，但蛋白質往往只有一點點，容易導致血脂異常；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，現代人只要一忙，一碗麵、一份飯，或是一個麵包就解決一餐，吃起來很方便，但蛋白質往往只有一點點，容易導致血脂異常；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾健檢後發現膽固醇偏高，第一時間都懷疑是油脂攝取過多。然而，桃園文新診所院長戴曉芙指出，答案可能不一定在油，而是另一件更常見，卻容易被忽略的事情就是，澱粉比例太高。他建議，可用「固定一個碗量澱粉」的簡單方法，控制每餐份量。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，最近做例行抽血檢查時，卻發現自己的膽固醇過高。他的第一個直覺很直接「是不是油吃太多？」經與營養師一起回顧飲食後發現答案不是油，而是另一件更常見的事情，那就是澱粉比例太高。他再一步仔細抽絲剝繭回顧日常，才察覺到原因。

戴曉芙說明，只要一忙，一碗麵、一份飯，或是一個麵包就能解決一餐，吃起來很方便，但蛋白質往往只有一點點，有時甚至只是配菜。如果澱粉佔了大部分，而蛋白質和蔬菜很少，飲食結構就很容易偏向單一。這意味著，一整餐的大部分熱量都來自澱粉，餐盤比例長期失衡，尤其是精製澱粉會影響脂質代謝，進而導致血脂異常。

他提到，膽固醇升高的原因不會只有一種，油脂種類、遺傳體質或整體生活型態都可能影響。因此，民眾如果數值異常，仍然建議和醫師一起評估原因。

為了改善膽固醇偏高問題，戴曉芙做了簡單的調整，他開始用固定大小的碗來量澱粉，每一餐的澱粉就用同一個碗裝，不再隨意加。餐盤剩下的空間，再留給蛋白質和蔬菜。他納納這個方法有3個好處：

●不需要每天計算熱量

●不需要秤食物重量

●外食時也比較容易抓份量

戴曉芙表示，如果每餐的澱粉份量有一個固定的參考，飲食結構就比較不容易失衡。從研究來看，過多精製澱粉確實可能影響脂質代謝，而適量蛋白質與高纖維食物，通常有助於維持血脂健康。

戴曉芙總結，調整飲食不一定很複雜，藉由餐盤比例重新安排，就可能帶來很不一樣的變化。與其單一限制油脂，不如從整體餐盤比例著手，減少精製澱粉、增加蛋白質與蔬菜，才能真正改善血脂，重拾健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中