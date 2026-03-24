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第二胎遲遲未到 竟是男方問題 「寡精症」成關鍵

2026/03/24 16:38

台中宜蘊生殖中心副院長吳成玄指婦人與丈夫次發性不孕，接受試管嬰兒療程後成功生下第2胎。（醫院提供）

台中宜蘊生殖中心副院長吳成玄指婦人與丈夫次發性不孕，接受試管嬰兒療程後成功生下第2胎。（醫院提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名39歲婦人多年前遠嫁以色列，婚後順利迎來第一個寶寶，但計畫二胎時，嘗試3次人工授精皆失敗，回台就醫發現婦人卵巢功能衰退、有子宮瘜肉，先生有寡精症，婦產科醫師指出，這種情況在醫學上被稱為「次發性不孕。」

台中宜蘊生殖中心副院長吳成玄指出，次發性不孕最常見的原因是年齡老化，女性在35歲後，卵巢功能明顯下滑，卵子染色體異常率增加，此外，女性生產後可能出現子宮內膜瘜肉、子宮肌瘤或子宮沾黏等問題，甚至需要手術解決。

不孕症夫妻中有約3、4成是男性問題，吳成玄說，寡精症是每毫升精液精子數低於1500萬個，寡精症成因複雜，長期累積的生活壓力、熬夜、抽菸、肥胖或精索靜脈曲張，都可能讓男性的生育能力在幾年內出現顯著下滑。

這對不孕夫妻回台就醫檢查，太太的卵巢庫存量（AMH）降至1.7，顯示卵巢功能老化衰退，先生診斷有寡精症，考量年齡與生理條件後，決定接受採試管嬰兒療程，療程共取得7顆成熟卵子，成功培養出6顆囊胚，植入前檢查發現子宮內有瘜肉，子宮鏡手術切除後植入胚胎，順利懷孕並平安產下一名男寶寶。

吳成玄提醒，如果夫妻嘗試懷孕一年以上仍未成功，或女性年齡超過35歲、備孕半年仍未懷孕，建議及早就醫，檢查包括卵巢功能、精液分析與子宮環境，找出不孕問題，選擇適合的治療方式。

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