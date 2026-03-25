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健康網》捏寶寶耳朵塑形？醫：沒用 恐局部壓傷
〔健康頻道／綜合報導〕有長輩傳言，幼童的耳朵應該多揉捏，這樣才能有漂亮的雙耳。有位新手媽媽便遇上這個難題：她的婆婆要求她多捏捏9個月大新生兒的耳朵，長大後才能有名模般的漂亮雙耳，令她疑惑「這樣不會受傷嗎？」
婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」先感嘆「捏完鼻子現在又是捏耳朵」並解說：靠捏耳朵，通常無法真的改變耳朵外型。蘇怡寧表示，耳朵的形狀主要還是跟先天軟骨結構有關，「嬰兒的耳朵不是黏土，不是靠捏來捏去就可以塑形。」
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蘇怡寧示警，新生兒耳朵很軟很嫩。一直反覆捏來捏去，不但沒有明確證據有效，還可能造成不舒服、皮膚刺激，甚至局部壓傷。
真正有科學根據的是：少數明顯耳廓外型問題，在出生後前幾週內，可以由專業醫師評估是否適合用耳模矯正。這個才是比較正規的做法。所以一般沒有明顯畸形的耳朵，真的不要一直捏。「真的有問題，也不是你自己捏一捏就會有用。」
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