自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》捏寶寶耳朵塑形？醫：沒用 恐局部壓傷

2026/03/25 08:36

若揉捏嬰兒的耳朵，婦產科醫師蘇怡寧直言，可能造成不舒服、皮膚刺激，甚至局部壓傷。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

若揉捏嬰兒的耳朵，婦產科醫師蘇怡寧直言，可能造成不舒服、皮膚刺激，甚至局部壓傷。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕有長輩傳言，幼童的耳朵應該多揉捏，這樣才能有漂亮的雙耳。有位新手媽媽便遇上這個難題：她的婆婆要求她多捏捏9個月大新生兒的耳朵，長大後才能有名模般的漂亮雙耳，令她疑惑「這樣不會受傷嗎？」

婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」先感嘆「捏完鼻子現在又是捏耳朵」並解說：靠捏耳朵，通常無法真的改變耳朵外型。蘇怡寧表示，耳朵的形狀主要還是跟先天軟骨結構有關，「嬰兒的耳朵不是黏土，不是靠捏來捏去就可以塑形。」

蘇怡寧示警，新生兒耳朵很軟很嫩。一直反覆捏來捏去，不但沒有明確證據有效，還可能造成不舒服、皮膚刺激，甚至局部壓傷。

真正有科學根據的是：少數明顯耳廓外型問題，在出生後前幾週內，可以由專業醫師評估是否適合用耳模矯正。這個才是比較正規的做法。所以一般沒有明顯畸形的耳朵，真的不要一直捏。「真的有問題，也不是你自己捏一捏就會有用。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中