清明連假將至！山區掃墓慎防恙蟲病 發燒、長疹是警訊

清明連假也很多民眾，全家族一起去納骨堂或墓園掃墓祭祖。（記者陳鳳麗攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕清明兒童連假將至，不少民眾已規劃掃墓祭祖、踏青或露營行程。疾管署提醒，連假期間進入郊外、山區或草叢環境，接觸恙蟲孳生地的機會增加，感染恙蟲病的風險也隨之上升，務必做好個人防護，避免被叮咬而染病；同時也要留意毒蛇出沒，降低戶外活動風險。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，截至今年3月23日，國內已累計25例恙蟲病確定病例，其中以花東地區9例最多。整體病例數高於2025年同期，與2022年及2024年同期相當。從歷年趨勢來看，恙蟲病全年皆有病例，但通常自4至5月開始上升，6至7月進入高峰，且以東部及離島地區較為常見。

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疾管署副署長林明誠說明，恙蟲病是由帶有立克次體的恙螨叮咬所引起，這類微小生物常棲息於草叢中，當人類或動物經過時便會附著叮咬。感染後潛伏期約9至12天，常見症狀包括持續高燒、頭痛、淋巴結腫大等，約發燒1週後可能出現紅色斑狀丘疹，而叮咬處形成的「焦痂」更是重要特徵之一。

因應連假戶外活動增加，林明誠建議民眾進入草叢或山區時，應穿著淺色長袖衣褲、手套、長筒襪及包鞋或長靴，並將褲管紮入襪內，減少皮膚暴露；同時可依標示使用含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，加強防護。離開草叢後，也應儘快沐浴並更換衣物，避免恙螨持續附著。

此外，民眾在野外活動時也須留意毒蛇風險。林明誠提醒，進入樹叢或草堆前，避免翻動中空樹木或石塊，並盡量避開夜間、日出或雨後等蛇類較活躍的時段與環境。

若不慎遭毒蛇咬傷，應保持冷靜並牢記「五要五不」。五要包括：視為毒蛇咬傷處理、記住蛇的外觀特徵、立即移除飾品避免腫脹、包紮傷口上緣減緩毒液擴散，以及儘速就醫；五不則是避免割開傷口、不要用嘴吸毒、不冰敷、不飲酒或刺激性飲料，以及不要延誤就醫。

林明誠也提醒，抗蛇毒血清屬醫師處方用藥，民眾若有需要，可先透過官方查詢系統了解鄰近醫療院所的儲備情況，切勿購買來路不明藥物。他呼籲，連假出遊應兼顧安全與防疫，落實穿著防護衣物與使用防蟲措施，並提高警覺，一旦出現疑似症狀應儘速就醫並告知活動史，才能及早診斷與治療，安心享受戶外時光。

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