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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

44歲懷第4胎竟檢出重症！ 醫揭關鍵產前檢查

2026/03/24 15:47

郭綜合醫院婦產科醫師王尚文指，孕婦腹中胎兒染色體異常可能導致先天性疾病，產前篩檢工作很重要、不容輕忽。（記者王俊忠攝）

郭綜合醫院婦產科醫師王尚文指，孕婦腹中胎兒染色體異常可能導致先天性疾病，產前篩檢工作很重要、不容輕忽。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名44歲婦女懷上第4胎，她懷孕12週時在某醫院接受非侵入性產前胎兒染色體檢測（NIPT），檢查結果疑似夭折率高的「愛德華氏症」。產婦於懷孕17週時接受羊膜穿刺檢查，數值經郭綜合醫院判讀確診是為愛德華氏症，醫病討論後患者決定終止懷孕。婦科醫師提醒為防嬰兒染色體異常衍生疾病，產前篩檢相當重要。

郭綜合醫院婦產科醫師王尚文表示，人體正常有46條染色體，一旦染色體數目或結構出現異常，可能導致先天性疾病。常見染色體異常包括唐氏症、愛德華氏症與巴陶氏症，其中唐氏症較常見，可能造成發展遲緩、智能障礙及先天性心臟病；較少見的愛德華氏症與巴陶氏症，則多合併嚴重器官異常，預後較差，愛德華氏症嬰兒多在出生後1年內夭折。

對於孕婦腹中嬰兒染色體異常的三種產前篩檢方法、結果比較表。（記者王俊忠翻攝）

對於孕婦腹中嬰兒染色體異常的三種產前篩檢方法、結果比較表。（記者王俊忠翻攝）

除了染色體套數異常外，部分微小片段異常、缺失疾病也可能影響胎兒發育，而這類問題未必和孕婦年齡有關，因此每位孕婦都應重視相關篩檢資訊。

王尚文說，目前常見產前篩檢方式，包括第1孕期血清篩檢、第2孕期血清篩檢，以及非侵入性產前胎兒染色體檢測（NIPT）。第1孕期血清篩檢約在懷孕10至14週進行，結合超音波頸部透明帶與抽血檢查，唐氏症檢出率約82%至87%；第2孕期血清篩檢在15至22週進行，唐氏症檢出率約81%。

第3種的NIPT最早在懷孕10週後可進行，只需抽取孕婦血液，即可分析母血中胎兒游離DNA，針對唐氏症、愛德華氏症與巴陶氏症進行評估，對這3項疾病的篩檢準確度可達99%以上。

但，王尚文也提醒NIPT準確度雖高，本質仍屬於「篩檢」，並非「確診」。若篩檢結果為異常高風險，仍須透過羊膜穿刺確認，羊膜穿刺通常在懷孕16至18週進行，準確度高達99.9%，但仍有約千分之一到千分之三的流產風險。若NIPT異常或超音波發現胎兒結構異常，醫師也常建議加做基因晶片檢查，以排除傳統染色體檢查看不出的微小缺失問題。

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