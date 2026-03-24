健康網》不敢出遠門、夜夜跑廁所？ 泌尿醫揭3警訊恐是攝護腺肥大

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋表示，隨著年紀增長，包裹在尿道外的攝護腺會不斷變厚，造成擠壓，導致出現頻尿等症狀；情境照。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕許多男性以為晚上頻尿、尿流變細，只是因為年紀大，甚至為此不敢出遠門、多喝水。對此，內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋表示，隨著年紀增長，包裹在尿道外的攝護腺會不斷變厚，造成擠壓，導致夜尿、尿細、尿不乾淨，也是攝護腺肥大的典型3大警訊。若出現這些症狀，建議日常生活勿用力擠尿、注意飲水時間與份量以及儘早就醫服藥，均可幫助改善。

江佩璋於臉書臉專「江佩璋醫師．泌尿專科」發文指出，很多年長者晚上被迫爬起來尿尿好幾次，站在馬桶前等老半天，尿流卻細得像滴水，好不容易尿完，回到床上卻又覺得好像沒尿乾淨。長輩們常把這些症狀當作正常的老化現象而默默忍受，甚至因此不敢出遠門、不敢多喝水。

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攝護腺肥大3警訊

江佩璋說明，出現這些情況，其實是攝護腺肥大最經典的阻塞與刺激症狀。攝護腺就像是一顆包在尿道外面的甜甜圈，隨著年紀增長，這顆甜甜圈會不斷變厚，往內擠壓尿道。因此，如同水管被掐住，尿流自然就變細、變慢（阻塞症狀）；同時，膀胱為了把尿擠出去必須過度用力，導致神經變得敏感，進而引發頻尿與夜尿等刺激症狀。

日常3方式助改善

對此，江佩璋建議，若出現攝護腺肥大警訊，日常生活可採以下3方式調整：

●不要用力擠尿：過度憋氣用力反而會讓骨盆底肌肉緊繃，尿得更不順。

●傍晚後限制水分：晚餐後，建議減少喝水與攝取水果，有助改善夜尿困擾。

●儘早就醫服藥：藥物可有效放鬆尿道，甚至縮小攝護腺。

江佩璋強調，老化是必然的過程，但排尿不適其實是可以治療的。若出現夜尿、尿細、尿不乾等攝護腺肥大警訊，建議就醫評估診療，找回生活品質。

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