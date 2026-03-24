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健康 > 心理精神

健康網》別怕壓力大 醫建議試試「生理式嘆息」

2026/03/24 20:24

家醫科醫師温梓言建議嘗試「生理式嘆息」緩解交感神經。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

家醫科醫師温梓言建議嘗試「生理式嘆息」緩解交感神經。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕現今的工商社會，所有人都面臨不同形式的壓力，也有不少人不熟悉如何應付壓力。如果你也是「壓力一來就爆？」感到焦慮、煩躁、不安的人，家醫科醫師温梓言在Thread「温梓言 Kevin Wen」建議大家嘗試由史丹佛神經科學家安德魯（Andrew Huberman）推廣的「生理式嘆息」。

温梓言表示，生理式嘆息「只要30秒就能把交感神經關機，覺得很累、心煩、壓力大的時候，可以試試看。」生理式嘆息要這麼做：

1. 用鼻子深吸一口氣。

2. 肺部快滿時，再補一個短促的第二次吸氣（這步最關鍵！要把塌陷的肺泡頂開）。

3. 嘴巴張開，長吐氣到空為止。

只要重複1–3次，你的神經系統會強迫從「戰或逃」切換到「放鬆模式」。

温梓言說明生理式嘆息之原理：

1. 重新擴張肺泡：壓力大時呼吸會變淺，肺部的小肺泡會塌陷。第二次那口「再吸氣」能強迫它們重新打開，增加氣體交換面積。

2. 排除二氧化碳：接下來的長吐氣能一次排出累積的多餘二氧化碳。當大腦偵測到二氧化碳濃度下降，就會立刻放下「缺氧警報」。

3. 迷走神經開關：長吐氣會傳遞訊號給副交感神經，直接物理性地降低心率。

2023年發表在《Cell Reports Medicine》的研究發現，「循環式嘆息」在改善情緒與降低焦慮的效果上，顯著優於一般的正念冥想。

温梓言表示，這項作法在科學實證，效果甚至比冥想還有效率，下次覺得很累、心煩、壓力大的時候試試看吧。

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