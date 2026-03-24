不用住院也能打抗生素！ 83歲婦人4天成功抗菌康復

李國彰表示，若因感染症需接受抗生素治療，可與醫師討論是否適合轉介門診靜脈抗生素治療。（奇美醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南一名83歲婦人，有高血壓與糖尿病病史，最近因發燒畏寒與左下肢紅腫熱痛就醫，診斷為蜂窩性組織炎，須接受抗生素治療1週，在「門診靜脈抗生素治療（OPAT）」後，當晚留置軟式針頭返家休息，隔日起由家屬每日陪同返院接受治療，並在退燒、紅腫與熱痛漸趨改善後，於第4天改為口服型抗生素，無須住院即成功治癒。

奇美醫院急診醫學部主治醫師李國彰指出，感染症（infection）佔大多數急診就診原因、也佔多數住院比例，過去感染發炎非住院不可，尤其抗生素療程一旦開始，必須完整施打才能避免療效不足與抗藥性產生。奇美醫院自去年2月啟動門診靜脈抗生素治療，打破「打抗生素點滴就一定要住院」的舊觀念，針對肺炎、泌尿道感染或蜂窩性組織炎病人，經醫師評估病況穩定後，每日只需回院施打1至2次點滴，即可返家休息，治療成功率及民眾滿意度均突破9成。

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李國彰說，適用於門診靜脈抗生素治療的感染症，包括下呼吸道感染（如肺炎、支氣管炎）、泌尿道感染與蜂窩性組織炎。目前常態執行方式有門診直接啟動、急診轉介與住院病人早期出院等3種模式，但要返家治療還是需醫師評估病況是否穩定，且可能感染的菌源上有無適用的抗生素選擇，和需注意的藥物使用情況、病程潛在危象。

李國彰提醒，若出現發燒、咳痰呼吸喘、頻尿尿痛或皮膚紅腫、肢體疼痛等症狀，應及早就醫檢查。若經醫師評估需住院給抗生素治療，可與主治醫師討論是否適合轉介門診靜脈抗生素治療，讓返家也能完成治療。

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