自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

不用住院也能打抗生素！ 83歲婦人4天成功抗菌康復

2026/03/24 14:25

李國彰表示，若因感染症需接受抗生素治療，可與醫師討論是否適合轉介門診靜脈抗生素治療。（奇美醫院提供）

李國彰表示，若因感染症需接受抗生素治療，可與醫師討論是否適合轉介門診靜脈抗生素治療。（奇美醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南一名83歲婦人，有高血壓與糖尿病病史，最近因發燒畏寒與左下肢紅腫熱痛就醫，診斷為蜂窩性組織炎，須接受抗生素治療1週，在「門診靜脈抗生素治療（OPAT）」後，當晚留置軟式針頭返家休息，隔日起由家屬每日陪同返院接受治療，並在退燒、紅腫與熱痛漸趨改善後，於第4天改為口服型抗生素，無須住院即成功治癒。

奇美醫院急診醫學部主治醫師李國彰指出，感染症（infection）佔大多數急診就診原因、也佔多數住院比例，過去感染發炎非住院不可，尤其抗生素療程一旦開始，必須完整施打才能避免療效不足與抗藥性產生。奇美醫院自去年2月啟動門診靜脈抗生素治療，打破「打抗生素點滴就一定要住院」的舊觀念，針對肺炎、泌尿道感染或蜂窩性組織炎病人，經醫師評估病況穩定後，每日只需回院施打1至2次點滴，即可返家休息，治療成功率及民眾滿意度均突破9成。

李國彰說，適用於門診靜脈抗生素治療的感染症，包括下呼吸道感染（如肺炎、支氣管炎）、泌尿道感染與蜂窩性組織炎。目前常態執行方式有門診直接啟動、急診轉介與住院病人早期出院等3種模式，但要返家治療還是需醫師評估病況是否穩定，且可能感染的菌源上有無適用的抗生素選擇，和需注意的藥物使用情況、病程潛在危象。

李國彰提醒，若出現發燒、咳痰呼吸喘、頻尿尿痛或皮膚紅腫、肢體疼痛等症狀，應及早就醫檢查。若經醫師評估需住院給抗生素治療，可與主治醫師討論是否適合轉介門診靜脈抗生素治療，讓返家也能完成治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中