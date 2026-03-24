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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新北結核病降幅驚人！ 20年大減逾6成關鍵曝光

2026/03/24 14:16

衛生所護理師為民眾抽血執行「丙型干擾素釋放試驗IGRA」。（衛生局提供）

衛生所護理師為民眾抽血執行「丙型干擾素釋放試驗IGRA」。（衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕結核病為慢性傳染病，世界衛生組織今年以「Yes! We can End TB!」為主題，呼籲各國共同朝2035年消除結核病目標努力。新北市衛生局表示，在醫療與公衛持續努力下，新北市結核病發生率已由2005年每十萬人口63.7人，下降至2025年24人，並持續透過主動篩檢及推動潛伏結核感染治療（LTBI），降低傳播風險。

衛生局長陳潤秋指出，除強化個案管理與接觸者調查外，也針對山地原鄉、人口密集機構、矯正機關、新住民、洗腎患者及糖尿病友等高風險族群擴大篩檢與治療，累計已篩檢3萬6332人，其中5813人呈陽性，已有4187人接受治療。新北市結核病發生率已由2005年每十萬人口63.7人，下降至2025年24人，低於「我國加入WHO 2035消除結核第二期計畫」設定目標。

新北市衛生局疾病管制科長王美華表示，糖尿病友、洗腎患者及新住民等族群，可至29區衛生所接受免費抽血檢驗（市價約4000元）；若結果為陽性，也可接受免費潛伏結核感染藥物治療，及早發現、及早治療，守護自身及周遭親友的健康。

王美華也提醒民眾，結核病是透過空氣及飛沫傳染的疾病，傳播風險高，如出現咳嗽2週以上、胸痛、體重減輕、倦怠、食慾不振等症狀，應主動配戴口罩及時就醫檢查，以早期篩檢早期診斷。另若潛伏結核感染（LTBI）篩檢呈現陽性，感染者免疫力好時，沒有發病、無症狀，也不具傳染力，民眾可不必過度擔心，應盡速就醫評估進行潛伏結核感染治療，避免結核病發病傳染給身邊親朋好友。

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