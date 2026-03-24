高醫大校長余明隆深耕C肝研究 獲教育部學術獎

高醫大校長余明隆（右）獲行政院長卓榮泰（左）頒發教育部第69屆學術獎「生物及醫農科學類科」。（高醫大提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄醫學大學校長余明隆長年深耕C型肝炎研究，涵蓋流行病學、臨床治療與公共衛生策略，近日獲教育部第69屆學術獎「生物及醫農科學類科」肯定。

余明隆自1992年投入病毒性肝炎研究，30餘年來致力將研究成果從實驗室推展至臨床與政策層面。他早年透過南台灣大規模篩檢，掌握高盛行區分布，並推估全國盛行率約3.28%，約50萬人感染，成為我國肝炎防治政策的重要依據，亦奠定台灣在國際C型肝炎研究領域的關鍵地位。

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在治療策略上，他於干擾素時代即推動以治療反應為導向的個人化醫療，將療效由12%提升至24%，再結合雷巴威林使治癒率提高至65%。隨著口服抗病毒藥物問世，進一步帶動台灣由被動治療轉向主動篩檢與早期介入，大幅提升整體治療成效與覆蓋率。

余明隆亦提出「微根除」概念的防治策略，針對洗腎患者、偏鄉與高風險族群，建立高效率篩檢與治療模式。其中洗腎族群治療率達93.6%，92.3%洗腎機構達成C肝微清除，近半數進一步實現「無C洗腎」。

余明隆曾獲國科會傑出研究獎、亞太肝臟研究協會成就獎等重要榮譽，並長年名列全球前2%頂尖科學家榜單，學術影響力深遠。他表示，研究的價值在於回應臨床需求、改善病人健康並創造公共利益。未來將持續結合人工智慧與精準醫療，推動肝炎風險預測與健康管理，並朝B型肝炎防治與清除以及完治代謝異常脂肪肝炎目標邁進。

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