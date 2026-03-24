健康網》去泰國抓龍筋出事！ 男隔天排尿困難又悶痛 醫揭6警訊別拖

泌尿科醫師陳忠佐說明，抓龍筋主要是促進筋膜與血液循環，但是並不等於真正治療，若施力不當，反會造成攝護腺發炎等問題；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕許多男性到泰國旅遊時，會嘗試體驗古法按摩「抓龍筋」，認為或可促進循環、鬆筋骨。不過，有民眾體驗後，反而出現排尿困難等不適。泌尿科醫師陳忠佐說明，這類手法主要是促進筋膜與血液循環，但是並不等於真正治療，若施力不當，反會造成攝護腺發炎等，提醒若出現排尿困難、頻尿、夜尿、血尿、尿路感染或尿失禁，務必警覺快就醫。

陳忠佐於臉書粉專「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」發文分享，1位患者去泰國體驗「抓龍筋」後，當下覺得放鬆、甚至有點「通了」的感覺。不過，隔天後卻開始出現排尿困難、下腹悶痛、頻尿不適等不適。經檢查發現，竟是攝護腺發炎。

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民俗療法≠醫學治療

陳忠佐指出，很多人以為抓龍筋等於改善男性問題，但其實這類手法主要作用在於讓筋膜與血液循環，短暫神經刺激與血流增加，並不等於真正治療。

6大症狀速就醫

此外，陳忠佐說，攝護腺位於骨盆深處，無法從外部按摩直接觸及。所謂按到攝護腺，其實多半只是壓到周邊組織，但若施力不當，反而可能造成攝護腺刺激或發炎、尿道感染、組織損傷或出血。他並提醒，出現排尿困難、頻尿或夜尿、下腹或會陰疼痛、血尿、尿失禁、尿道感染不適等症狀須注意，應儘快就醫檢查。

陳忠佐提醒，放鬆筋骨可以，但切勿當成治療，若需要真正評估攝護腺問題，仍需專業醫師診斷。

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