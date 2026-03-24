自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》去泰國抓龍筋出事！ 男隔天排尿困難又悶痛 醫揭6警訊別拖

2026/03/24 15:43

泌尿科醫師陳忠佐說明，抓龍筋主要是促進筋膜與血液循環，但是並不等於真正治療，若施力不當，反會造成攝護腺發炎等問題；情境照。（圖取自shutterstock）

泌尿科醫師陳忠佐說明，抓龍筋主要是促進筋膜與血液循環，但是並不等於真正治療，若施力不當，反會造成攝護腺發炎等問題；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕許多男性到泰國旅遊時，會嘗試體驗古法按摩「抓龍筋」，認為或可促進循環、鬆筋骨。不過，有民眾體驗後，反而出現排尿困難等不適。泌尿科醫師陳忠佐說明，這類手法主要是促進筋膜與血液循環，但是並不等於真正治療，若施力不當，反會造成攝護腺發炎等，提醒若出現排尿困難、頻尿、夜尿、血尿、尿路感染或尿失禁，務必警覺快就醫。

陳忠佐於臉書粉專「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」發文分享，1位患者去泰國體驗「抓龍筋」後，當下覺得放鬆、甚至有點「通了」的感覺。不過，隔天後卻開始出現排尿困難、下腹悶痛、頻尿不適等不適。經檢查發現，竟是攝護腺發炎。

民俗療法≠醫學治療

陳忠佐指出，很多人以為抓龍筋等於改善男性問題，但其實這類手法主要作用在於讓筋膜與血液循環，短暫神經刺激與血流增加，並不等於真正治療。

6大症狀速就醫

此外，陳忠佐說，攝護腺位於骨盆深處，無法從外部按摩直接觸及。所謂按到攝護腺，其實多半只是壓到周邊組織，但若施力不當，反而可能造成攝護腺刺激或發炎、尿道感染、組織損傷或出血。他並提醒，出現排尿困難、頻尿或夜尿、下腹或會陰疼痛、血尿、尿失禁、尿道感染不適等症狀須注意，應儘快就醫檢查。

陳忠佐提醒，放鬆筋骨可以，但切勿當成治療，若需要真正評估攝護腺問題，仍需專業醫師診斷。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中