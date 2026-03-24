喝水恐不足以預防腎結石復發 研究：必要攝取量難達成

研究發現，喝水本身對預防腎結石有效，但在實際操作上很難達到必要攝取量。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕由於腎結石經常復發，因此預防與治療同等重要。美國1項研究發現，喝水對預防腎結石復發很重要，但在實際操作上很難達到必要攝取量。此研究發表在《刺胳針》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，來自美國德州大學西南醫學中心、聖路易華盛頓大學、華盛頓大學、賓州大學、梅奧診所和克利夫蘭診所的研究團隊，招募了1658名青少年和成年人，進行迄今為止規模最大的專注於腎結石預防的行為研究。

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參與者被隨機分配到標準治療組或行為補水計劃組。補水計劃包括制定個人化的補水目標（液體處方）、提供經濟獎勵、發送簡訊提醒以及健康指導，以鼓勵參與者增加液體攝取量。所有個人化的補水目標，都基於參與者通常的尿量以及達到每日至少2.5公升尿量目標所需的額外液體量。

參與者在加入組別後，接受為期2年的隨訪。研究團隊透過問卷調查和影像學檢查，來監測參與者是否有形成新結石，或現有結石是否增加。分析結果顯示，參與補水計劃的參與者確實增加了液體攝取量和尿量，但這種改善不足以降低症狀性腎結石復發的總發生率。

研究團隊強調，這是首個旨在追蹤實際腎結石復發情況，而非僅依賴液體攝取量或尿量的研究。研究人員表示，研究凸顯許多人即使在有系統支持的情況下，也難以持續攝取大量液體。

研究團隊指出，參與者是否遵從補水計劃為治療關鍵。若要從攝取水量方面下手，醫療人員應了解患者遵從性下降的原因，並製定能夠可靠降低腎結石復發率的干預措施，包括行為干預和藥物干預。

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