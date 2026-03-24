自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

喝水恐不足以預防腎結石復發 研究：必要攝取量難達成

2026/03/24 13:52

研究發現，喝水本身對預防腎結石有效，但在實際操作上很難達到必要攝取量。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

研究發現，喝水本身對預防腎結石有效，但在實際操作上很難達到必要攝取量。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕由於腎結石經常復發，因此預防與治療同等重要。美國1項研究發現，喝水對預防腎結石復發很重要，但在實際操作上很難達到必要攝取量。此研究發表在《刺胳針》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，來自美國德州大學西南醫學中心、聖路易華盛頓大學、華盛頓大學、賓州大學、梅奧診所和克利夫蘭診所的研究團隊，招募了1658名青少年和成年人，進行迄今為止規模最大的專注於腎結石預防的行為研究。

參與者被隨機分配到標準治療組或行為補水計劃組。補水計劃包括制定個人化的補水目標（液體處方）、提供經濟獎勵、發送簡訊提醒以及健康指導，以鼓勵參與者增加液體攝取量。所有個人化的補水目標，都基於參與者通常的尿量以及達到每日至少2.5公升尿量目標所需的額外液體量。

參與者在加入組別後，接受為期2年的隨訪。研究團隊透過問卷調查和影像學檢查，來監測參與者是否有形成新結石，或現有結石是否增加。分析結果顯示，參與補水計劃的參與者確實增加了液體攝取量和尿量，但這種改善不足以降低症狀性腎結石復發的總發生率。

研究團隊強調，這是首個旨在追蹤實際腎結石復發情況，而非僅依賴液體攝取量或尿量的研究。研究人員表示，研究凸顯許多人即使在有系統支持的情況下，也難以持續攝取大量液體。

研究團隊指出，參與者是否遵從補水計劃為治療關鍵。若要從攝取水量方面下手，醫療人員應了解患者遵從性下降的原因，並製定能夠可靠降低腎結石復發率的干預措施，包括行為干預和藥物干預。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中