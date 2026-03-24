健康網》肚子痛以為是小事？ 醫竟檢出雙腫瘤

專家表示，很多重症的初期徵兆，跟小感冒、小感染相似，如果民眾的腹痛、腹脹症狀，已反覆超過2週，最好進行進一步的精密診斷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位年近50歲的病患，半年來因為患者因為左下腹痛，一開始被當作泌尿道感染治療，症狀仍沒有改善，最後經過腹部超音波檢查，竟查到肝臟與大腸都有腫瘤！樹林現代腸胃科診所醫師何汶璁提醒，如果民眾的腹痛或腹脹症狀反覆，而且超過2週，最好進行進一步的精密診斷。

何汶璁在臉書專頁「樹林現代腸胃科診所」發文分享，年近50歲的病患因為便秘與脹氣來初診，問診時告知左下腹痛反覆持續半年，先前發生這樣的症狀時， 被當作泌尿道感染治療，不過，吃了2次的抗生素療程都未改善症狀，因而安排其進行腹部超音波檢查。

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何汶璁說明，一掃驚見病患的肝臟與大腸都有腫瘤，懷疑可能為大腸癌轉移，立刻轉診大醫院進一步詳細地檢查。

何汶璁提醒，很多重症的初期徵兆，跟小感冒、小感染非常相似，如果民眾的腹痛、腹脹症狀，已經反覆發生超過2週，甚至服藥後症狀依舊存在，持續性的「悶、脹、痛」感，這時務必尋求專業醫師協助，及早安排超音波或腸胃鏡檢查，把握黃金治療期。

另外，根據衛福部衛教資料表示，在台灣，由於大腸癌多發生在50歲以後，因此，國民健康署有效運用菸品健康福利捐，補助45-74歲民眾，40-44歲具家族史民眾每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，民眾可持健保卡到健保特約醫療院所檢查，檢查服務資訊請洽當地衛生局（所）、健康服務中心或至下述網址查詢最新特約院所名單（https://escreening.hpa.gov.tw/Home）。

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