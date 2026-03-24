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農夫持續咳嗽以為感冒未癒 中榮灣橋分院精準揪出肺結核
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉一名43歲務農的李先生，日前出現持續性咳嗽，原以為只是感冒未癒，輾轉多家醫療院所就醫卻始終未見改善；台中榮總灣橋分院胸腔內科透過精準的結核菌PCR分子診斷技術，診斷李先生罹患肺結核，經過6個月完整抗結核藥物治療，已痊癒恢復健康，並重返農務工作。
中榮灣橋分院胸腔內科醫師莊子逸說，針對肺結核及各類肺部腫瘤、感染性疾病，及時且精準的診斷是治療成功的關鍵；肺結核若能及早診斷並規律服藥，多數患者皆可有效治癒。
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莊子逸說，透過精準的結核菌PCR分子診斷技術，搭配標準化藥物治療流程，不僅提升診斷準確度與治療成功率，也有助縮短病程並降低傳染風險。
肺結核是由結核分枝桿菌所引起的慢性傳染病，常見症狀包括慢性咳嗽、有痰、發燒、夜間盜汗、體重減輕，甚至咳血。雖然台灣肺結核發生率已由2005年每10萬人口72.5例，逐年穩定下降至近年的26.2例，整體降幅近64％，但對於高齡長者、慢性病患者等免疫力較弱族群，以及醫療資源可近性較不足地區，仍是重要的防治重點。
莊子逸說，部分年長患者因痰液量不足，難以取得足夠檢體進行檢查，此時除了傳統胸部X光或電腦斷層掃描外，「介入性支氣管鏡檢查」便顯得格外重要，相關技術包括支氣管鏡、胸腔超音波及支氣管內視鏡超音波（EBUS），可深入至胸腔不易觸及的病灶位置，直接進行取樣或處置，不僅降低傳統開刀切片風險，也大幅提升診斷率與檢查安全性。
莊子逸提醒，若出現長期咳嗽、不明原因發燒、體重減輕或呼吸困難等症狀，應儘早至胸腔內科門診檢查，避免延誤診斷。
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