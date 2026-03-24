台灣結核病病例首度跌破6千 高齡、外籍成防治重點

為響應3月24日世界結核病日主題「消除結核，政府領航，群策群力」，疾管署24日舉辦「消除結核 社區同行」2026世界結核病日記者會，疾管署署長羅一鈞（中）等一同持守護扇合影，象徵邀請民眾共同守護健康。（記者張嘉明攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣結核病防治見成效，2025年發生率降至每10萬人口25例，20年降幅達66%，病例數也首度跌破6000例。疾管署表示，將持續鎖定高齡者與外籍族群強化篩檢與治療，並推動短程療法提升完成率，朝向「2030年降至每10萬人口10例」目標邁進。醫師提醒，咳嗽超過2週應就醫，潛伏結核及早治療可降9成發病風險，呼籲民眾留意症狀、及早篩檢。

今（24）日為世界結核病日，衛福部疾管署舉辦「消除結核 社區同行」記者會，號召全台22縣市衛生局、醫療體系與民間團體攜手合作，強調從政府到民眾全面動員，朝2035年消除結核病目標邁進。

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疾管署長羅一鈞表示，2025年結核病發生率降至每10萬人口約25例，相較2005年的73例，累積下降達66%，新案數也首度跌破6000例，降至5742例。未來將持續透過中央與地方合作，力拚2030年將發生率降至每10萬人口10例以下。

羅一鈞進一步說明，目前防治結核病重點族群主要分為兩大類。首先是高齡長者，占新案數約三分之二，將持續在長照機構及共病族群（如糖尿病、洗腎患者）推動潛伏結核感染（LTBI）篩檢與治療；其次為外籍人士，占約一成，政府已與移工與新住民團體合作，加強篩檢並提供公費治療，今年預計投入約8億元經費強化防治。

他表示，外籍個案多來自東南亞國家，如越南、泰國、印尼等，因當地結核盛行率較高，有些人在幼年即感染，來台後才發病。雖然台灣外籍個案每年約700至800例，數量未明顯增加，但因整體病例下降，其占比已超過一成，需持續關注。

針對全球疫情影響，羅一鈞指出，新冠疫情期間許多國家公衛體系受衝擊，結核篩檢與治療量能下降，導致部分地區疫情反彈；相較之下，台灣整體控制仍穩定，但仍須強化對外籍族群的追蹤與照護。

中華民國防癆協會理事長余明治提醒，結核病早期症狀不明顯，若出現咳嗽超過2週、胸痛、體重減輕、發燒或食慾不振等情況，應盡速就醫檢查。他指出，近年確實仍以經濟弱勢族群較多，但年輕族群也有在健檢中意外發現的案例。

統計顯示，65歲以上患者占65%，其中85歲以上更超過15%，且長者症狀常不典型，容易延誤診斷。余明治呼籲，除注意症狀外，各科醫師在面對高風險族群時，也應提高警覺主動篩檢。

在治療策略上，台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源表示，潛伏結核感染本身無症狀且不具傳染性，但未來可能發病，透過及早治療可降低約90%發病風險。高風險族群如接觸者、免疫低下者、慢性病患者及照護機構住民，更應及早檢測。

他指出，近年治療趨勢朝「短程化」發展，從過去需9個月療程，逐步縮短至3個月，甚至1個月，主要得益於長效型藥物引入，使治療更便利、完成率更高。研究顯示，短程治療可提升10%至15%的完成率，搭配台灣「都治（DOTS）」制度，目前整體完成率已達85%至90%。不過他也強調，療程再短，仍需規律服藥，患者的配合度仍是治療成功關鍵。

疾管署強調，結核病並非終身免疫疾病，預防仍是最重要策略，包括保持環境通風、落實咳嗽禮節、控制慢性病等。

中華民國防癆協會理事長余明治。（記者張嘉明攝）

疾管署署長羅一鈞。（記者張嘉明攝）

中華民國防癆協會理事長余明治24日配戴肺結核菌影像領帶出席「消除結核 社區同行」2026世界結核病日記者會。（記者張嘉明攝）

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