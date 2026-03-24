台東乳癌罹患全國最高 肥胖也是元凶！醫：健康減重防病

台東馬偕今（24）舉行乳房保健暨篩檢宣導活動，曾經的患者現身說法。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕據衛福部癌症登記報告顯示，2024年有3050人死於乳癌，平均每天逾8人喪命，死亡率高居女性癌症第二位，為女性癌症中成長最快之一，台東馬偕表示，台東甚至還是全國罹患乳癌比例最高。台東唯一乳房專科醫師江孟軒表示，來台東後發現女性民眾大都保守，部分女性未定期篩檢，以致於很多確診時已達中期、晚期。

江孟軒發現，在大都市通常都是30、40歲發現乳癌，在台東卻是40到50、60歲才來醫院檢查，大多都是晚輩返鄉過節發現媽媽、阿嬤不對勁才押到醫院就診，判斷台東罹乳癌高的統計結果，主因是台東已邁向超高齡社會，人口少、年長罹癌機率又高，自然成了乳癌之冠，再來才又是搭配上菸酒或肥胖因素，與環境、遺傳相關甚小，因此以台東狀況而言，定時檢查最重要。

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東馬今舉行記者會並宣導、推廣乳癌篩檢，現場也有曾經罹癌患者親身分享，其中縣府秘書周良珍在11、12年前就曾患乳癌，當年術後接受荷爾蒙療法讓自己發胖，她發現其他女性擔心的是「切除乳房是否會被先生嫌棄」。周良珍回其「身體是自己的，先生若嫌棄，那這種先生可以不要」。

周良珍人稱「周姊」，在台東縣府服務多年，她常協商溝通各團體、應酬不斷，但她藉著驚人酒量讓諸多單位折服，但大量飲酒卻比一般人罹癌多出60%，周良珍說，或許也是因此種下病根，因此如今也已戒酒。見到後輩初有癌症開端，她也常以自身經歷勸導「就像姊的經歷，有問題就要治，無法治的就切！」周的毅力和行事風格十足是「女漢子」。

另位則是乳癌患者蔡宛蓉，她在罹癌、術後，除了開始運動，甚至在全國「環島熱」開始前的十多年前，她就開始環島，之後則開始學畫、調養身心，她說，乳癌是人生的陰影，但就像作畫一樣，一幅畫不可能全部都只有光亮，陰影也是必要，靠著癌症、逆境這些陰影並力求克服，更顯人生高光。#

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