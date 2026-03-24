健康網》早睡最健康？研究：早睡晚睡都不行 健康睡眠2關鍵

營養師老辜引用研究指出，睡眠健康除了取決於你睡了幾小時，還有你幾點去睡覺。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「晚上11點，你睡了嗎？」營養師老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」引用最新世代研究，指出睡眠健康除了取決於你睡了幾小時，還有你幾點去睡覺。「早睡或晚睡，都不行！」

老辜說明：研究發現，睡眠時間與死亡風險呈現U型關係，太早或太晚都不好。最佳區間大約是：晚上11點入睡、清晨6點起床，睡足7小時。這樣的特定睡眠時間安排，與最低死亡風險相關。相反地，晚上9點前就寢，或睡超過8小時，甚至長時間躺在床上，這些都反而與全因死亡與心血管疾病風險上升有關。

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老辜解析，這背後的關鍵，在於「生理時鐘」。過早入睡，往往不是自律，而可能是身體提早疲勞的訊號，例如處於慢性發炎、代謝異常或情緒問題。此外，長時間躺在床上，也可能導致睡眠品質下降與白天活動量不足，形成惡性循環。

最後老辜提出看法：真正理想的睡眠，是在穩定的時間入睡，並維持適當長度，而不是一味追求早睡或多睡。與其追求早睡，不如建立規律的作息節律，讓身體在固定時間自然進入修復狀態，且睡眠充足。

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